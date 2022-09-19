عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مصرع وإصابة 14 شخصا في تصادم ربع نقل وتروسيكل بديرمواس بالمنيا

حادث مروري بالمنيا
حادث مروري بالمنيا

شهد الطريق الصحراوي الغربي حادث تصادم بين سيارة ربع نقل وتروسيكل بزمام مركز ديرمواس جنوب المنيا ونتج عن ذلك مصرع 4 أشخاص وإصابة 10 آخرين تم نقل الجثث والمصابين للمستشفى وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

جولة مفاجئة.. محافظ المنيا يتفقد مستشفيات ومراكز طبية لمتابعة انتظام الخدمات |صور

محافظ المنيا يكرم وكيل وزارة التعليم بعد نقله للشرقية

تلقت الأجهزة الأمنية إخطارا من غرفة عمليات النجدة بوقوع حادث تصادم بالطريق الصحراوي الغربي بالقرب من كمين قرية دلجا في الغرب من مركز ديرمواس.

وانتقلت سيارات الإسعاف ورجال الأمن والبحث الجنائي، وتبين أن الحادث وقع بين سيارة ربع نقل وتروسيكل، مما أسفر عن مصرع 4 أشخاص  وإصابة 10 آخرين تم نقل 7 منهم إلي مستشفى ملوي التخصصي.

انتقل رجال المرور لمكان الحادث للفحص والمعاينة ومعرفة الظروف والملابسات، وتسيير حركة الطريق الصحراوي الغربي في الإتجاه الذي شهد التصادم، وتم التحفظ علي السيارة الربع نقل والتروسيكل.

حادث تصادم المنيا النيابة العامة مستشفي ملوي التخصص مصرع 4 أشخاص

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب ينهار بخسائر فادحة عالميًا.. وهذا سعر الجرام عيار 21 الآن

حقيقة الإطاحة بـ بيراميدز من الكونفيدرالية بسبب خطأ إداري؟ القصة كاملة

بعد تحركه 30 قرشًا.. سعر الدولار مقابل الجنيه في البنوك اليوم

هل رفض الأهلي واختار الزمالك.. 20 مليون جنيه تحسم الصفقة الذهبية.. تفاصيل

شبانة: مهاجم الأهلي يوافق على الانضمام للزمالك وعائق لإتمام الصفقة

الفراخ بـ25 جنيهًا.. مفاجأة في أسعار الدواجن اليوم الاثنين

انتهاء أزمة كهربا خلال ساعات.. تفاصيل

مواعيد إجازات شهر أكتوبر.. المولد النبوي ويوم النصر| مفاجأة لطلاب المدارس

موضوعات متعلقة

محافظ المنيا يناقش خطة المحافظة الشاملة استعداداً لموسم الشتاء القادم

ترشيحاتنا

لماذا ارتدت رئيسة وزراء نيوزيلندا زيًا تراثيًا في جنازة إليزابيث؟

ألمانيا تلجأ لدولة عربية لإنقاذها من شتاء الطاقة الأوروبي

خدمات جديدة | إعلان من السعودية بشأن تأشيرات العمرة

هيكل إداري جديد| حجازي يعتمد حركة تغييرات بقيادات وزارة التربية والتعليم

المجلس الأعلى للآباء والمعلمين: نهدف لنقل آراء أولياء الأمور وأفكارهم للمسئولين

توقعات تنسيق الدبلومات الفنية 2022.. هندسة 96% وفني صحي يصل لـ 95%

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

توب مكشوف وتاتو.. هنا الزاهد تبهر متابعيها بإطلالتها| شاهد

أنيقة ومحتشمة.. الملكة رانيا تبهر الجميع بإطلالة جذابة بجنازة الملكة إليزابيث

هتركب القطر والمترو والأتوبيس بتذكرة واحدة.. وقت وكيفية تطبيق القرار

بفستان أنيق.. زوجة خالد سليم تستعرض رشاقتها بهذه الإطلالة| شاهد

فيديو

ارتفاع الدولار وانخفاض الذهب .. مفاجأة في أسعار اليوم

رفع أسعار الفائدة ؟! .. توقعات اجتماع البنك المركزي القادم

بشكل كوميدي.. انتصار وابنتها تغنيان يا طبطب وأدلع عبر تيك توكI خاص

منهم أسماء غير متوقعة.. 15 لاعبا يرحلون عن الأهلي رسميا| فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفوت عمارة

أهل الاختصاص هم مَنْ يتحدثون في أمور الدين

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي 27

المستشار أسـامة الصعيدي

المواجهة التشريعية لغسل الأموال وتمويل الإرهاب

محمود خليل

رايحين على فين!

كريمة أبو العينين

مين السبب !

د.هادي التونسي

خواطر من ناميبيا

هند عصام

الملكة تيتي شري .. سيدة الأرضين

نهال علام

وسط البلد

اﻟﻤﺰﻳﺪ