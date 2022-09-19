مصرع وإصابة 14 شخصا في تصادم ربع نقل وتروسيكل بديرمواس بالمنيا

شهد الطريق الصحراوي الغربي حادث تصادم بين سيارة ربع نقل وتروسيكل بزمام مركز ديرمواس جنوب المنيا ونتج عن ذلك مصرع 4 أشخاص وإصابة 10 آخرين تم نقل الجثث والمصابين للمستشفى وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

تلقت الأجهزة الأمنية إخطارا من غرفة عمليات النجدة بوقوع حادث تصادم بالطريق الصحراوي الغربي بالقرب من كمين قرية دلجا في الغرب من مركز ديرمواس.

وانتقلت سيارات الإسعاف ورجال الأمن والبحث الجنائي، وتبين أن الحادث وقع بين سيارة ربع نقل وتروسيكل، مما أسفر عن مصرع 4 أشخاص وإصابة 10 آخرين تم نقل 7 منهم إلي مستشفى ملوي التخصصي.

انتقل رجال المرور لمكان الحادث للفحص والمعاينة ومعرفة الظروف والملابسات، وتسيير حركة الطريق الصحراوي الغربي في الإتجاه الذي شهد التصادم، وتم التحفظ علي السيارة الربع نقل والتروسيكل.