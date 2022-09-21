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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

وزير السياحة يناقش 11 تحركا لتطوير القطاع وتحسين جودة الخدمات

السياحة
السياحة

اجتمع أحمد عيسى، وزير السياحة والآثار اليوم، الأربعاء، بـ أعضاء مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية؛ لمناقشة حركة الدفع بالقطاع السياحي للوصول إلى قمة الإنتاج، وزيادة الأرقام السياحية، وتحسين جودة الخدمات.

ويرصد "صدى البلد"، أبرز 11 تحركا ناقشها وزير السياحة والآثار أحمد عيسى في اجتماعه اليوم، مع ممثلي الغرف السياحية، في النقاط التالية:

1-حماية وضمان المنافسة بين الجميع
2-دعم ومساندة الشركات الصغيرة والمتوسطة
3-تنمية القطاع السياحي من خلال الأنشطة المالية غير المصرفية
4-رفع وعي وتعريف الشركات المتوسطة والصغيرة بفرص الحصول على التمويل 
5-تحسين وتعظيم تجربة السائح في مصر
6-جذب وتشجيع الاستثمارات الدولية في القطاع السياحي المصري
7-رفع مستوى جودة الخدمات المقدمة بالمقصد السياحي المصري
8-تعزيز التجربة السياحية للمصريين والسائحين في مصر
9-التدريب والاستثمار في العنصر البشرى بالقطاع
10-الاهتمام بملف رفع الوعي السياحي والأثري لدى المواطنين
11-الاستعدادات والتجهيزات السياحية لاستضافة مصر مؤتمر تغير المناخ "COP27"

وزير السياحة و الاثار الاتحاد المصري للغرف السياحية القطاع السياحي المصري السياحة الشركات الصغيرة

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