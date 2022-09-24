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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

وجه منتفخ.. فيديو بوسي شلبي يثير الجدل| شاهد

بوسي شلبي
بوسي شلبي

نشرت الإعلامية بوسي شلبي، فيديو جديد لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام. 

 

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وتألقت بوسي شلبي، مرتدية فستان قصير وأنيق باللون الأزرق، وتميز الفستان بتفصيلة أنيقة ولافتة تكشف عن جمالها ورشاقتها، وانتعلت حذاء بكعب عالي لإكمال ظهورها. 

 

أما من الناحية الجمالية، فاعتمدت بوسي في المكياج على وضع لمسات بسيطة من الايشادو باللون الأسود، فظهرت الإعلامية بوسي بوجه منتفخ على غير العادة، ووضعت أحمر للشفاه باللون الفوشيا اللامع الذي يبرز جمال أنوثتها.

 

كما اختارت بوسي شلبي، تسريحة ذيل الحصان لشعرها الأشقر الطويل لتتناسب مع ظهورها المميز واللافت. 

 

ولم تتكلف بوسي شلبي، بوضع الكثير من الاكسسوارات، واكتفت بوضع قرط بسيط لاكمال ظهورها الجذاب. 

 

وإليكم فيديو بوسي شلبي 

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