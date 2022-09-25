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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

تعاون ثلاثي الأبعاد بين ريماك ونيفيديا في سيارة نيفيرا الخارقة | صور

صدى البلد

عقدت شركة رسومات الكمبيوتر الشهيرة نيفيديا تعاوناً جديداً مع شركة السيارات الكهربائية ريماك لبناء مجسمات ثلاثية الأبعاد للسيارة الكهربائية الخارقة ريماك نيفيرا.

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سيتم دعم البرنامج من خلال برنامج Omniverse Cloud الجديدة من نيفيديا، وهي مجموعة برامج تسمح للفنانين والمطورين والشركات بتصميم ونشر تطبيقات ميتافيرس في أي مكان وعلى أي جهاز.

 

سيحتوي البرنامج على صف من الخيارات في الأسفل سيشمل المكونات الرئيسية مثل الطلاء والعجلات والمقصورة الداخلية والخيارات والخلفية، وسيمكن للعملاء بناء سيارتهم من الألف للياء حسب رغبتهم، ويمكنك التجول حول السيارة ومشاهدة الضوء يتفاعل مع الأسطح والمواد المختلفة، مما يؤدي إلى تفجير بعض ميزات التصميم.

 

يؤدي تغيير الخلفية أيضًا إلى تغيير الإضاءة ، وتحويل السماء من يوم مشرق ومشمس إلى يوم ملبد بالغيوم ، مما يغير شكل السيارة بشكل جذري ، تمامًا كما هو الحال في الحياة الواقعية. 

تعرض أداة التهيئة ثلاثية الأبعاد أيضًا الجزء الداخلي لسيارة ريماك نيفيرا، والإضاءة لها نفس التأثير، مما يغير كيفية ظهور المواد والألوان المختلفة للمقصورة، مما ستبدو العروض أقرب إلى الواقعية.

 

ستستخدم ريماك سحابة Omniverse لأكثر من مجرد أداة تكوين نيفيرا، حيث يستخدم صانع السيارات التكنولوجيا لعملية السيارة بأكملها، بداية من التصميم إلى التسويق. 

يسمح المكوِّن ثلاثي الأبعاد الجديد لشركة ريماك بعرض السيارة للعملاء دون الحاجة إلى تقديم نماذج حقيقية للسيارة، سواء كان الطلاء أو لون المقصورة أو الحواف أو العجلات، مما يوفر على الشركة الوقت والمال. 

 

يمكنك تجربة أداة التكوين ثلاثية الأبعاد الآن، ولكنها تعمل فقط مع أحدث متصفحات Google Chrome أو Microsoft Edge، وسيتوفر دعم الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية قريبًا. 

 

ميتافيرس يديا نيفيرا الخارقة ريماك نيفيرا

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