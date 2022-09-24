تبدأ من 332 ألف.. 5 سيارات كروس أوفر في السوق المصري| صور

يحتوي سوق السيارات المصري على مجموعة متنوعة من الإصدارات القوية في فئة الكروس اوفر الرياضية، وتعتبر من أكثر السيارات شعبية ومبيعاً بسبب مساحتها الواسعة وارتفاعها المناسب عن الأرض مما يحميها من المطبات والعوائق.

وفي السياق التالي يستعرض موقع صدى البلد أحدث الأسعار والمواصفات لـ 5 سيارات كروس اوفر شهيرة في السوق المصري.

هيونداي بايون موديل 2022

هيونداي بايون موديل 2022

تأتي السيارة هيونداي بايون موديل 2022 بناقل حركة أوتوماتيكي من 6 سرعات، يعمل عبر تقنية الدفع الامامي للعجلات، بينما تستمد السيارة قوتها من محرك رباعي الأسطوانات 4 سلندر، سعة 1400 سي سي، يمكنه ضخ 100 حصانا، و 134 نيوتن/متر من عزم الدوران، وتستطيع التسارع من وضع السكون 0 وصولًا لسرعة 100 كيلومتر/ساعة خلال 10.4 ثانية.

الأسعار الرسمية للسيارة هيونداي بايون موديل 2022.

هيونداي بايون موديل 2022 الفئة الأولى بسعر 475,000 جنيه.

هيونداي بايون موديل 2022 الفئة الثانية بسعر 500,000 جنيه.

هيونداي بايون موديل 2022 الفئة الثالثة بسعر 525,000 جنيه.

هيونداي بايون موديل 2022 الفئة الرابعة بسعر 550,000 جنيه.

ام جي ZS موديل 2022

ام جي ZS موديل 2022

تعتمد السيارة ام جي ZS موديل 2022 على محرك باعي الأسطوانات، بسعة 1500 سي سي، يضخ قوة تصل الى 123 حصانا، ويتصل بناقل حركة من يتألف من 4 سرعات أوتوماتيك بتقنية الجر الأمامي للعجلات، مع عزم أقصى للدوران يصل الى 135 نيوتن/متر، وبهذه القدرات يمكنها التسارع من وضعية الثبات 0 حتى سرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال 10.9 ثانية.

الأسعار الرسمية للسيارة ام جي ZS موديل 2022:

ام جي ZS موديل 2022 الفئة الأولى بسعر 425 الف جنيه.

ام جي ZS موديل 2022 الفئة الثانية بسعر 440 ألف جنيه.

ام جي ZS موديل 2022 الفئة الثالثة بسعر 455 ألف جنيه.

فورد ايكو سبورت موديل 2022

فورد ايكو سبورت موديل 2022

جاءت السيارة فورد ايكو سبورت موديل 2022 بمحرك 3 سلندر، وبسعة 1000 سي سي تيربو، يستطيع ضخ قوة تصل الى 123 حصانا، و 170 نيوتن/متر من العزم الأقصى للدوران، وتنتقل السرعة إلى العجلات الأمامية بواسطة ناقل حركة أوتوماتيكي يتألف من 6 سرعات، وتتسارع السيارة من وضع الثبات 0 وصولًا لسرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال مدة زمنية تقدر بـ 11.6 ثانية، وبمتوسط استهلاك للوقود يبلغ 5.8 لتر عندما تخوض مسافات تصل بـ 100 كم.

الأسعار الرسمية للسيارة فورد ايكو سبورت موديل 2022:

فورد ايكو سبورت موديل 2022 الفئة الأولى بسعر 332,000 جنيه.

فورد ايكو سبورت موديل 2022 الفئة الثانية بسعر 377,000 جنيه.

نيسان جوك موديل 2022

نيسان جوك موديل 2022

تتوفر السيارة نيسان جوك موديل 2022 بمحرك ثلاثي الأسطوانات سعة 1000 سي سي تيربو، يضخ قوة تصل الى 117 حصانا، وعزم اقصى للدوران يبلغ 200 نيوتن / متر، بينما تنتقل السرعة إلى العجلات الأمامية بواسطة علبة تروس اوتوماتيكية الأداء من 7 سرعات، مما يجعلها تنطلق من وضع الثبات 0 حتى سرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال فترة زمنية تقدر بـ 10.4 ثانية.

أسعار السيارة نيسان جوك موديل 2022:

نيسان جوك موديل 2022 الفئة الأولى بقيمة قدرها 466,500 جنيه.

نيسان جوك موديل 2022 الفئة الثانية بقيمة قدرها 496,500 جنيه.

نيسان جوك موديل 2022 الفئة الثالثة بقيمة قدرها 506,500 جنيه.

نيسان جوك موديل 2022 الفئة الثالثة بقيمة قدرها 511,500 جنيه.

اوبل موكا موديل 2022

اوبل موكا موديل 2022

زودت السيارة اوبل موكا موديل 2022 بمحرك 1200 سي سي تيربو بقوة 130 حصانا، و 230 نيوتن/متر من عزم الدوران، متصل بناقل حركة من 8 سرعات أوتوماتيك الأداء، وتستطيع التسارع من نقطة الثبات 0 وصولاً لسرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال 9.2 ثانية، ويبلغ متوسط استهلاك الوقود 5.9 لتر لكل 100 كم.

الأسعار الرسمية للسيارة اوبل موكا موديل 2022:

الفئة الأولى اوبل موكا موديل 2022 بسعر 539,990 ألف جنيه.

الفئة الثانية اوبل موكا موديل 2022 بسعر 574,990 الف جنيه.

الفئة الثانية اوبل موكا موديل 2022 بسعر 579,990 الف جنيه.

الفئة الثانية اوبل موكا موديل 2022 بسعر 609,990 الف جنيه.