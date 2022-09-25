الزمالك أخطأ ولا يلومن إلا نفسه.. خبير لوائح يُفجر مفاجأة حول أزمة الجزيري

أكد محمد بيومي، خبير اللوائح الرياضية، أن نادي الزمالك أخطأ في أزمة عقد التونسي سيف الدين الجزيري، لاعب الفريق، قائلاً: “لا يلومن إلا نفسه”.

وقال محمد بيومي في تصريحات عبر برنامج "ديربي مع عمر ربيع ياسين" على الراديو: “الزمالك أخطأ في أزمة الجزيري ولا يلومن إلا نفسه، الموضوع له شقين، بالنسبة لقيد وتسجيل اللاعب خلال فترة الحرمان من القيد لنادي الزمالك فهو صحيح 100٪؜”.

وتابع: " لأن ذلك كان تمديدًا للتعاقد عن طريق تفعيل بند الشراء بعد الإعارة، ولكن إذا كانت الإعارة انتهت فهنا يسقط القيد ويصبح هناك أزمة".

وأضاف: "أما الشق الثاني، ما أثير بشأن إتمام الصفقة على سبيل الانتقال الحر وهو ما فعله ناديي الزمالك والمقاولون لعدم دفع قيمة مساهمة التضامن والمقدر بـ مبلغ 5٪؜ لصالح الأندية التونسية".

وأكمل: "الأندية التونسية وعلى رأسها الافريقي التونسي تواصلت مع فيفا والأخير تواصل مع الاتحاد المصري للاستفسار عن عقد الجزيري مع الزمالك".

واستطرد: "قيمة انتقال الجزيري للزمالك كانت 20 مليون جنيه، بواقع 8 ملايين للإعارة و 12 مليون مقابل أحقية البيع، ونسبة الـ 5٪؜ منه تساوي مليون جنيه".

واستكمل: "مبلغ المليون جنيه مُستحق دفعه على نادي الزمالك، خصمًا من مستحقات المقاولين، هذا ما تنص عليه لوائح الفيفا، أن المشتري هو من يدفع القيمة".

وأضاف: "وهذا ما حدث في قصة مصطفى محمد، هذه القيمة معترف بها وهي بمثابة تعويض يصرف للأندية التي دربت اللاعب من سن ١٢ سنة وحتى ٢٣ عامًا".

وأشار إلى أن الزمالك ارتكب خطأ بعدم دفع المبلغ ولكن الزمالك لديه فرصة لتصحيح الخطأ، حتى وأن كان المقاولون حصل على كل الأموال، يجب على الزمالك دفع المليون جنيه".

واختتم: "الزمالك والمقاولون أرادا التلاعب على الأندية التونسية، ولكن هذا لن يحدث في ظل وجود نظام عام متاح عليه العقود وقيمتها ونصيحتي للأندية "امشي عدل"، الزمالك أهدر حقه ولم يخصم المبلغ من المقاولون من أجل دفعه، لذا لا يلومن إلا نفسه".