الأهلي أم الزمالك؟!.. مصطفى شلبي يثير الجدل بشأن مستقبله مع إنبي

أثار مصطفى شلبي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي إنبي، الجدل بشأن مستقبله مع الفريق البترولي، خلال الفترة القادمة.

وقام اللاعب مصطفى شلبي بحذف اسم نادي إنبي من تعريفه الشخصي على صفحته الشخصية على إنستجرام، مما أثار الجدل بشأن اقترابه من الانتقال إلى نادي جديد.

الأهلي أم الزمالك

وكان النادي الأهلي يرغب بقوة في التعاقد مع اللاعب مصطفى شلبي، لتدعيم صفوف الفريق خلال فترة الإنتقالات الصيفية الجارية.

ولكن مع مغالاة نادي إنبي المادية بشأن اللاعب، قرر النادي الأهلي صرف النظر عن التعاقد مع مصطفى شلبي خلال الميركاتو الجاري.

وكانت بعض التقارير الصحفية أشارت أيضاً إلى أن نادي الزمالك وبيراميدز يرغبان في التعاقد مع اللاعب مصطفى شلبي خلال فترة الإنتقالات الصيفية.

ومن المنتظر أن يحسم مصطفى شلبي الجدل بشأن وجهته المقبلة خلال الفترة الجارية.