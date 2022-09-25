عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الأهلي أم الزمالك؟!.. مصطفى شلبي يثير الجدل بشأن مستقبله مع إنبي

صدى البلد

أثار مصطفى شلبي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي إنبي، الجدل بشأن مستقبله مع الفريق البترولي، خلال الفترة القادمة.

 

وقام اللاعب مصطفى شلبي بحذف اسم نادي إنبي من تعريفه الشخصي على صفحته الشخصية على إنستجرام، مما أثار الجدل بشأن اقترابه من الانتقال إلى نادي جديد.

الحمد لله.. مصطفى شلبي يثير الجدل بمنشور جديد

رئيس نادي إنبي: تلقينا عرضا رسميا من الزمالك لضم مصطفى شلبي

الأهلي أم الزمالك

وكان النادي الأهلي يرغب بقوة في التعاقد مع اللاعب مصطفى شلبي، لتدعيم صفوف الفريق خلال فترة الإنتقالات الصيفية الجارية.

 

ولكن مع مغالاة نادي إنبي المادية بشأن اللاعب، قرر النادي الأهلي صرف النظر عن التعاقد مع مصطفى شلبي خلال الميركاتو الجاري.

 

وكانت بعض التقارير الصحفية أشارت أيضاً إلى أن نادي الزمالك وبيراميدز يرغبان في التعاقد مع اللاعب مصطفى شلبي خلال فترة الإنتقالات الصيفية.

 

ومن المنتظر أن يحسم مصطفى شلبي الجدل بشأن وجهته المقبلة خلال الفترة الجارية.

مصطفى شلبي انبي شلبي الأهلى الزمالك بيراميدز

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أول صورة لـ زين ابنة هشام سليم التي كان محروما من رؤيتها.. شاهد

رضوى الشربيني تفضح متحرشا بفتاة أثناء عملية الزائدة

شوبير يوجه صدمة لعشاق الأهلي عن مباراة أسوان

الحمد لله.. مصطفى شلبي يثير الجدل بمنشور جديد

صاحبة تعليق «أنا صاحبة التوسان» توضح حقيقة ما حدث على طريق السويس|شاهد

مباراة الزمالك وإيلكت سبور مباشر الآن (0-0) في دوري أبطال إفريقيا

الزمالك أخطأ ولا يلومن إلا نفسه.. خبير لوائح يُفجر مفاجأة حول أزمة الجزيري

بيان توضيحي من حسين لبيب بشأن أزمة قيد الجزيري.. ومفاجأة بعقد جنش

ترشيحاتنا

نيمار يقود الهجوم .. مفاجآت في تشكيل الزمالك أمام بطل تشاد

بعد الفوز على بتروجيت وأسوان.. تعرف على موعد ثالث مباريات الأهلي الودية

بخطوة واحدة .. نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية عبر هذا الرابط

لعنة الإصابات تطارد تشافي.. كابوس التوقف الدولي يضرب برشلونة

بعد التراجع التاريخي لأسعار الذهب.. رئيس الشعبة يفاجئ الجميع بطلب على الهواء

وزير الصحة يستقبل سفير الأردن لدى مصر لبحث سبل تعزيز التعاون في دعم القطاع

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ميريام فارس تشارك متابعيها بأحدث إطلالة | شاهد

لتسخير الجن أم لعنة فرعونية؟.. روايات مرعبة حول حقيقة الزئبق الأحمر

تدافع عن الرجال فقط.. ياسمين عز تتألق بإطلالاتها على السوشيال ميديا

أسود × أسود.. هنادي مهنا تخطف الأنظار في شوارع فرنسا |شاهد

فيديو

البلد كلها زفتها.. فتاة يتيمة تدعو أهل بلدتها لحفل زواجها بكلمات مؤثرة

بعد ظهورها بالدبلة.. هل تعلن ياسمين صبري عودتها لـ أحمد أبو هشيمة

3 مشاهير يبعن ممتلكاتهن من أجل سيلين.. ما القصة؟| فيديوجراف

لا ترمي قشر البيض.. استخدامات عديدة وفوائد لا تحصى "فيديوجراف"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

مصر وقمة التحديات !

هند عصام

تحتمس الرابع.. الملك المخادع

إبراهيم شعبان

هيكل.. الأب الروحي للصحافة المقدسة

نهال علام

الملكة إليزابيث

محمد شعبان

خبراء الفيس بوك

ياسمين بدوي

راقبوا الميدان .. التعليم مش "كله تمام"

سامح فايز

هو كل حاجة إخوان!

د . مجدى بدران

طرق الوقاية من أمراض الخريف

اﻟﻤﺰﻳﺪ