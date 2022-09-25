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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

رئيس الوزراء يتابع منظومة النقل الذكي لتحقيق أمن وسلامة حركة المواطنين

صدى البلد

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعًا لمتابعة الموقف التنفيذي لمنظومة النقل الذكي، بحضور الفريق كامل الوزير، وزير النقل، والمهندس رأفت عبد العزيز هندي، نائب وزير الاتصالات لشئون البنية التحتية، وإيهاب نصر، وكيل مساعد نظم الدفع بالبنك المركزي، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.

وأوضح الدكتور مصطفى مدبولي، أهمية تطبيق منظومة النقل الذكي على المحاور والطرق السريعة، والتي ستٌدخل طرق مصر مرحلة جديدة تتواكب والنهضة الشاملة التي يعيشها هذا القطاع، مؤكدًا أنه يتم مراعاة التنفيذ وفقًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، طبقًا لأعلى المعايير بهدف تحقيق أمن وسلامة حركة المواطنين على مستوى الجمهورية، مما يفتح آفاقًا اقتصادية جديدة، ويٌعظم من استفادة الدولة من ربط وتكامل بنيتها التحتية.

وقال السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع تناول الموقف التنفيذي للمنظومة، وخاصة ما يتعلق منها بالأعمال المدنية على مختلف الطرق ذات الأولوية العاجلة، والتي من بينها الطريق الدائري الإقليمي، وكذا الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى، وطريق القاهرة / الإسماعيلية، موضحًا أنه تم الانتهاء من تركيب وتشغيل أجهزة المنظومة على طريق شبرا بنها الحر وتجهيز غرفتي المراقبة والتحكم.

وتطرق الاجتماع، لأهمية المنظومة كونها ستساهم في سرعة الاستجابة للطوارئ على الطرق، وسوف تعمل على تقليل نسب التلوث، بالإضافة إلى الوصول لرؤية شاملة لتحركات المركبات، والدقة في تسجيل المخالفات، وخلق فرص استثمارية جديدة وما ينجم عنها من تحسن في المؤشرات العالمية للاستثمار في مصر.

وأكد مدبولي ضرورة الإسراع في استكمال مكونات هذه المنظومة، بأعلى معايير الجودة المطلوبة؛ لتحقيق أمن وسلامة حركة المواطنين على مستوى الجمهورية.

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