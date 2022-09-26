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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أسعار هيونداي "اكسنت RB" 2023 |صور

هيونداي اكسنت RB
هيونداي اكسنت RB موديل 2023

اكتسبت السيارة هيونداي اكسنت RB شهرة واسعة داخل السوق المصري، حيث تعد واحدة من أبرز السيارات المقدمة محليًا من فئة السيدان، والتي يتم طرحها من خلال 5 فئات من التجهيزات تحت موديل 2023.

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وفي هذا السياق يقدم موقع "صدى البلد" الاخباري اسعار السيارة هيونداي اكسنت RB موديل 2023 في مصر 

هيونداي اكسنت RB موديل 2023

دعمت السيارة هيونداي اكسنت RB موديل 2023 بجنوط تبدأ من 14 بوصة حتى 16 بوصة، بينما تضم بعض التجهيزات ومنها فتحة سقف كهربائية، وفرامل ABS مانعة للانغلاق، وبرنامج التوزيع الالكتروني للمكابح EBD، وعدد 2 من الوسائد الهوائية AIRBAGS.

هيونداي اكسنت RB موديل 2023

وتضم السيارة هيونداي اكسنت RB موديل 2023 نظام صوتي من 4 مكبرات، ومكيف للهواء، وزجاج كهربائي، ومرايات جانبية كهربائية، بالاضافة إلى عجلة قيادة متعددة الوظائف، وتقنيات اخرى مثل شاشة لعرض الوسائط المتعددة، ومثبت سرعة، ومصابيح ضباب امامية.

هيونداي اكسنت RB موديل 2023

وتستهلك السيارة هيونداي اكسنت RB موديل 2023 نسبة من الوقود تقدر بـ 6.56 لتر لكل 100 كيلومتر، مع سرعة قصوى تصل إلى 185 كم/ساعة، حيث تستمد قوتها من محرك 4 سلندر، بعزم دوران 156 نيوتن/متر، وقوة 125 حصانا.

هيونداي اكسنت RB موديل 2023

وتنتقل السرعة إلى منظومة الدفع الامامي عن طريق ناقل حركة أوتوماتيكي الاداء مكون من 4 سرعات، وبهذه القدرات تنطلق السيارة من نقطة الاستعداد 0 وصولًا إلى سرعة 100 كيلومتر/ساعة خلال  11.1 ثانية.

هيونداي اكسنت RB موديل 2023

الاسعار الرسمية للسيارة هيونداي اكسنت RB موديل 2023 

 

الفئة الأولى هيونداي اكسنت RB موديل 2023 بسعر 338,000 جنيه.

الفئة الثانية هيونداي اكسنت RB موديل 2023 بسعر 348,000 جنيه.

الفئة الثالثة هيونداي اكسنت RB موديل 2023 بسعر 358,000 جنيه.

الفئة الرابعة هيونداي اكسنت RB موديل 2023 بسعر 368,000 جنيه.

الفئة الخامسة هيونداي اكسنت RB موديل 2023 بسعر 378,000 جنيه.

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أسعار هيونداي "اكسنت RB" 2023 |صور

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