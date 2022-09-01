تصل لـ55 ألف جنيه.. قفزة في أسعار هيونداي بايون 2022

ارتفعت أسعار السيارة هيونداي بايون موديل 2022 المقدمة داخل السوق المحلي، وذلك عن جميع الفئات المقدمة من هذه النسخة والتي تنتمي للفئة الرياضية، وقدرت تلك الزيادة بنسبة تتراوح بين 45 الف جنيه وحتى 55 الف جنيه للفئة كاملة التجهيزات.

وفي هذا السياق يقدم موقع "صدى البلد" الاخباري قائمة بأحدث اسعار السيارة هيونداي بايون موديل 2022

هيونداي بايون موديل 2022

تأتي السيارة هيونداي بايون موديل 2022 بناقل حركة أوتوماتيكي من 6 سرعات، يعمل عبر تقنية الدفع الامامي للعجلات، بينما تستمد السيارة قوتها من محرك رباعي الأسطوانات 4 سلندر، سعة 1400 سي سي، يمكنه ضخ 100 حصانا، و 134 نيوتن/متر من عزم الدوران.

هيونداي بايون موديل 2022

وتستطيع السيارة هيونداي بايون موديل 2022 من خلال هذه الإمكانيات الفنية، التسارع من وضع السكون 0 وصولًا لسرعة 100 كيلومتر/ساعة في مدة زمنية تستغرق 10.4 ثانية، بينما تعتمد السيارة على جنوط رياضية تتراوح بين 15 و 17 بوصة، مع قاعدة عجلات بلغت 2580 مم.

هيونداي بايون موديل 2022

وتقدم السيارة هيونداي بايون موديل 2022 بأبعاد هيكلية بلغت 4180 مم للطول الكلي، وبعرض يبلغ 1557 مم، و 1500 مم للارتفاع، بالإضافة إلى مساحة تخزين خلفية تتسع إلى 411 لتر، إلى جانب تصميم رياضي ومرايات جانبية ذات إشارات LED ضوئية.

هيونداي بايون موديل 2022

الأسعار الرسمية للسيارة هيونداي بايون موديل 2022 بعد الزيادة الجديدة

الفئة الأولى هيونداي بايون موديل 2022 بسعر 475 الف جنيه.

الفئة الثانية هيونداي بايون موديل 2022 بسعر 500 الف جنيه.

الفئة الثالثة هيونداي بايون موديل 2022 بسعر 525 الف جنيه.

الفئة الرابعة هيونداي بايون موديل 2022 بسعر 550 الف جنيه.