عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

تصل لـ55 ألف جنيه.. قفزة في أسعار هيونداي بايون 2022

هيونداي بايون موديل
هيونداي بايون موديل 2022

ارتفعت أسعار السيارة هيونداي بايون موديل 2022 المقدمة داخل السوق المحلي، وذلك عن جميع الفئات المقدمة من هذه النسخة والتي تنتمي للفئة الرياضية، وقدرت تلك الزيادة بنسبة تتراوح بين 45 الف جنيه وحتى 55 الف جنيه للفئة كاملة التجهيزات.

سعر هيونداي كريتا موديل 2022 في السعودية | صور

أسعار ومواصفات هيونداي أكسنت HCI موديل 2022 .. صور

وفي هذا السياق يقدم موقع "صدى البلد" الاخباري قائمة بأحدث اسعار السيارة هيونداي بايون موديل 2022

هيونداي بايون موديل 2022 

تأتي السيارة هيونداي بايون موديل 2022 بناقل حركة أوتوماتيكي من 6 سرعات، يعمل عبر تقنية الدفع الامامي للعجلات، بينما تستمد السيارة قوتها من محرك رباعي الأسطوانات 4 سلندر، سعة 1400 سي سي، يمكنه ضخ 100 حصانا، و 134 نيوتن/متر من عزم الدوران.

هيونداي بايون موديل 2022 

وتستطيع السيارة هيونداي بايون موديل 2022 من خلال هذه الإمكانيات الفنية، التسارع من وضع السكون 0 وصولًا لسرعة 100 كيلومتر/ساعة في مدة زمنية تستغرق 10.4 ثانية، بينما تعتمد السيارة على جنوط رياضية تتراوح بين 15 و 17 بوصة، مع قاعدة عجلات بلغت 2580 مم.

هيونداي بايون موديل 2022 

وتقدم السيارة هيونداي بايون موديل 2022 بأبعاد هيكلية بلغت 4180 مم للطول الكلي، وبعرض يبلغ 1557 مم، و 1500 مم للارتفاع، بالإضافة إلى مساحة تخزين خلفية تتسع إلى 411 لتر، إلى جانب تصميم رياضي ومرايات جانبية ذات إشارات LED ضوئية.

هيونداي بايون موديل 2022 

الأسعار الرسمية للسيارة هيونداي بايون موديل 2022 بعد الزيادة الجديدة 

 

الفئة الأولى هيونداي بايون موديل 2022 بسعر 475 الف جنيه.

الفئة الثانية هيونداي بايون موديل 2022 بسعر 500 الف جنيه.

الفئة الثالثة هيونداي بايون موديل 2022 بسعر 525 الف جنيه.

الفئة الرابعة هيونداي بايون موديل 2022 بسعر 550 الف جنيه.

هيونداي بايون موديل 2022 
هيونداي بايون موديل 2022 هيونداي بايون موديل 2022 أسعار السيارة هيونداي بايون موديل 2022

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رابط نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2022.. اعرف نتيجتك

بوبو ليس الأول.. مرتضى منصور رئيس الزمالك يتوعد والأهلي يقتنص النجوم

رابط نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2022 برقم الجلوس

نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة 2022.. نسبة النجاح 88.7%

مدرب الأهلي الجديد | فايلر وكيروش يصدمان الأحمر.. وخليلوزيتش يثير الجدل

ببلاش.. الزمالك يضم صفقتين من العيار الثقيل والثالثة في الطريق

عاجل| مواعيد غلق المحال التجارية والمولات والمقاهي من الشهر الجاري

الذهب بقى في الأرض.. انهيار المعدن الأصفر وهذا سعر عيار 21 الآن

ترشيحاتنا

مصطفى بكري: الفوضى العارمة بالعراق مشهد حزين على كل الدول العربية ..فيديو

وزيرة الهجرة : توفير محفزات للمصريين بالخارج لتعظيم الاستثمارات في مصر

تصل لـ55 ألف جنيه.. قفزة في أسعار هيونداي بايون 2022

محمود عزب: خلال تقليد شخصية سمير الإسكندرانى الكراسى وقعت بالناس من الضحك

4 صدمات تنتظر الفرعون.. حكاية أصعب اللحظات في مسيرة محمد صلاح

مصطفى بكري: عودة حركة الملاحة بقناة السويس بعد نجاح تعويم AFFINITY..فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ روب وعقد ألماظ .. ياسمين صبري بإطلالة تثير الجدل علي السوشيال ميديا

بشرى لمرضى السكري.. علاج جديد يستحق التجربة يقضي عليه نهائيا

تصدرت التريند .. شاهد صور دنيا سمير غانم مع زوجها

أوقف هذا الدواء.. أعراض النقرس وطرق التخلص منه نهائيا تستحق التجربة

فيديو

دا كلام ربنا.. نهاد أبو القمصان تطالب الزوج بسداد أجر الرضاعة لزوجته

نجما الأهلي والزمالك يتنازلان عن أجرهما لمؤمن زكريا | تفاصيل

رئيس الأركان يتفقد معهد المهندسين العسكريين لحصوله على المركز الأول بالقوات المسلحة

هل سيجري هدم مقبرة طه حسين .. وما سر الكتابات الحمراء على مدفن عميد الأدب العربي "فيديوجراف"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

الاقتصاد المصري الواعد

د. ماريان جرجس

أمواج الخير والطريق إلى كوب 27

غادة جابر

العراق في الصدر

د.فاطمة الزهراء رمضان

دور المرأة في إدارة وترشيد استهلاك المياه

د . مجدى بدران

الديدان الدبوسية معدية جدًا

عبد المعطى أحمد

جشع التجار

د.هادي التونسي

لغة الجسد

عصام الدين جاد

مصر والعالم

اﻟﻤﺰﻳﺪ