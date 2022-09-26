إطلاق فعاليات الدورة السابعة لمهرجان ملكة جمال المحجبات العرب وأفريقيا.. صور

وقع الاختيار على 250 فتاة من مختلف الجنسيات للمشاركة في تصفيات وفعاليات الدورة السابعة لمسابقة مهرجان ملكة جمال المحجبات العرب وأفريقيا برئاسة د. نهى حمدي.



تقدم للمسابقة هذا العام أكثر من 4 آلاف فتاة محجبة من مختلف الجنسيات المصرية والعربية وعقب تصفيتهن ل 250 فتاة تقدمن للوقوف أمام أعضاء لجنة التحكيم بمصر لاختيار المؤهلات لنهائيات المسابقة.



ويشهد الموسم الجديد من المسابقة مشاركه كبيرة لأهم الشخصيات في مجالات الفن و الاعلام و الطب و الجمال والموضة و نجوم المجتمع على مستوى الوطن العربي.

وأكدت نهى حمدي مؤسسة وصاحبة فكرة المهرجان ان الهدف من المسابقة هو تصحيح صورة الفتاه المحجبة في العالم و تشجيعها على المشاركة المجتمعية وترسيخ دورها الإنساني في المجتمع وتطوير إمكاناتها ومواهبها بحيث يكون لها دور مرموق في المجتمع العربي.

كما يهدف إلى تكريم المرأة العربية المحجبة، والتأكيد على أن الحجاب هو تاج رأس الفتاة ويزيدها جمالًا ولا ينقصها، وأنه ليس عثرة أو عقبة بينها وبين طموحاتها، باعتبار أنها تستطيع إثبات ذاتها في مختلف الميادين والمسابقات وأن ملابسها جزء لا يتجزأ من هويتها.

، وأضافت حمدي أن مراحل التصفيات هذا الموسم ستكون مختلفه ويساعدها فى اختيار المتسابقات لجنة تحكيم من دول عربيه مختلفه للتاكيد على مصداقية المسابقه وهناك تفاصيل و مفاجآت عديده سيشهدها المهرجان فى موسمه السابع و سيتم الإعلان عنها قريباً .

وضمت لجنة تحكيم مصر للموسم السابع رئيس المهرجان د.نهي حمدي ، الإعلامية د.شاهندة أنور إعلامية بقناة النهار ، د.زينة زايد الإستشاري نفسي ومتخصص الإرشاد الاسري ، أ.رشا صبرى المحامية والباحثة فى قضايا المرأة ، مصمم الأزياء منعم موسي صاحب براند رقية دبى ، الكاتبة الصحفية رانيا سعد ، آيه عادل وطنى صاحبة لقب 2016 ويقوم بتنظيم الفعاليات محمد الطويل.



ومن المقرر أن تنطلق مهام لجنة تحكيم دول المغرب العربي الشهر القادم بدولة المغرب.

ويذكر أن مسابقة ملكات جمال المحجبات العرب كانت قد أثارت جدلا واسعا حين قامت بتسجيلها “نهى ” منذ أكثر من عشر سنوات فى عام 2010 ، ولكن سرعان ما لاقت رواجا واهتماما فى الوطن العربي خاصة بعد الموسم الثاني للمسابقة والذى أقيم في يناير 2016 فى شرم الشيخ تشجيعا للسياحة العربية.

يذكر أن الملكات المتوجات للمواسم السابقة من بلاد مختلفة منهم مصر ولبنان والمغرب واليمن .