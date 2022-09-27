أجرت 6 عمليات تجميل.. صور بدرية طلبة قبل وبعد| شاهد

صرحت الفنانة بدرية طلبية عن جميع عمليات التجميل التي قامت بها، وقالت إنها قامت بالفيلر والبوتوكوس، سحب الفيلر، وميكروبليدنج، ونفخ الشفايف مما أثارت حالة واسعة من الجدل على السوشيال ميديا .

وتتميز الفنانة بدرية طلبة، بإطلالاتها الأنيقة والمميزة التي تكشف جمالها بأنوثتها وأناقتها من خلال اختيارها ملابس وفساتين مميزة تبرز جمالها.

كما تميل الفنانة بدرية طلبة، إلى اختيار لون الشعر الأسود الذي يتناسب مع لون بشرتها ويكشف جمالها.

ولا تفضل بدرية طلبة، وضع الكثير من المكياج، وتميل إلى وضع لمسات رقيقة وبسيطة وناعمة لتشكف عن جمال ملامحها.

لذا نكشف لكم فى هذا التقرير مجموعة من صور الفنانة بدرية طلبة

بدرية طلبة

بدرية طلبة

بدرية طلبة

بدرية طلبة

بدرية طلبة

بدرية طلبة

بدرية طلبة

بدرية طلبة