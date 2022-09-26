كنت محتاجه فلوس.. سوسن بدر: عمري ماندمت علي عمل .. فيديو

حلت الفنانة سوسن بدر، ضيفه على الإعلامي عمرو الليثي، ببرنامج "واحد من الناس"، المُذاع عبر فضائية "الحياة".

وتحدثت الفنانة سوسن بدر، عن الأعمال التي ندمت عليها، مؤكده: "والله عمري ما ندمت على حاجه في حياتي لا عمل عملته ولا تصرف تصرفته ولا فيلم ولا مسلسل".



وأضافت: "إذا لم يكن العمل فني كويس وعملته يبقى أكيد كان فيه سبب، لإما أنا اختارت غلط فتعلمت أني اختار أحسن من كده"، لافته: "يمكن كنت بعرف أختار لكن كنت مضطرة أشتغل لأني كنت محتاجه فلوس".

كنت محتاجه فلوس

وأشارت الفنانة سوسن بدر،: "اضطريت اشتغل لأني كنت محتاجه فلوس، لكن لا أتذكر هذه الأعمال"، موضحه: "لا يمكن أن أندم على الدور لكن ممكن أقول لن اشتغل مع الشركة دي أو مخرج معين".