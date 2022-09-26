عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

كنت محتاجه فلوس.. سوسن بدر: عمري ماندمت علي عمل .. فيديو

سوسن بدر
سوسن بدر

حلت الفنانة سوسن بدر، ضيفه على الإعلامي عمرو الليثي، ببرنامج "واحد من الناس"، المُذاع عبر فضائية "الحياة".

txt

سوسن بدر أصيبت والدتها بالزهايمر.. تعرف على الجانب المأساوي في حياة هؤلاء الفنانين

txt

أنا ممثلة جبانة.. سوسن بدر تكشف موقفا مؤثرا من الزعيم معها في بدايتها الفنية

وتحدثت الفنانة سوسن بدر، عن الأعمال التي ندمت عليها، مؤكده: "والله عمري ما ندمت على حاجه في حياتي لا عمل عملته ولا تصرف تصرفته ولا فيلم ولا مسلسل".


وأضافت: "إذا لم يكن العمل فني كويس وعملته يبقى أكيد كان فيه سبب، لإما أنا اختارت غلط فتعلمت أني اختار أحسن من كده"، لافته: "يمكن كنت بعرف أختار لكن كنت مضطرة أشتغل لأني كنت محتاجه فلوس".

 

كنت محتاجه فلوس

 

وأشارت الفنانة سوسن بدر،: "اضطريت اشتغل لأني كنت محتاجه فلوس، لكن لا أتذكر هذه الأعمال"، موضحه: "لا يمكن أن أندم على الدور لكن ممكن أقول لن اشتغل مع الشركة دي أو مخرج معين".

سوسن بدر الإعلامي عمرو الليثي واحد من الناس الحياة الفنانة سوسن بدر الأعمال

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وفاة يوسف القرضاوي

على أنغام عقباوي.. عروس تثير الجدل برقصها بسلاح أبيض في الجيزة والعريس بيصقفلها

وظائف خالية.. آخر موعد للتقديم بوزارة الزراعة |تعرف على الشروط

خبير اللوائح الرياضية محمد بيومي: الله يرحم شركة الأهلي لكرة القدم

رموز وأبناء النادي.. أول تعليق من شوبير على اختيارات شركة الكرة بالأهلي

فيديو أثار ضجة.. الشاب الراقص مع شيرين عبدالوهاب يفجر مفاجأة عن علاقتهما

رمضان صبحي يرفض عرضا ضخما من الزمالك من أجل عيون الأهلي.. تفاصيل

لا ألتفت لها..تيم حسن يرد للمرة الأولى على طلاقه من وفاء الكيلاني

ترشيحاتنا

هل يجوز للرجل تقبيل زوجته أمام الناس؟.. الإفتاء تصحح خطأ شائعًا

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الثلاثاء 27 سبتمبر 2022 مهنيا وصحيا وعاطفيا

سعر أشهر أعيرة الذهب اليوم 27-9-2022

هل يمكن التبرع بالأعضاء التناسلية..أستاذ مسالك بولية يكشف الحقيقة..فيديو

أخبار الفن: شيرين عبدالوهاب تكشف علاقتها براقص السالسا.. وبدرية طلبة تجري 6 عمليات تجميل

سوسن بدر تكشف عن أصدقائها المقربون في الوسط الفني .. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فكهاني السويس يشعل السوشيال ميديا.. حال طه اتغير في يوم وليلة|القصة الكاملة

صورة صادمة| تناول الممبار في هذه الحالة يصيبك بمرض خطير

ضرب الحكم.. لقطة أثارت الجدل بين لاعب وكلاتنبرج رئيس لحنة الحكام..فماذا حدث؟

هنادي مهنا تستعرض أناقتها بهذه الإطلالة| شاهد

فيديو

مش قافلة الباب في موضوع الزواج .. أبرز تصريحات سوسن بدر مع عمروالليثي

«عربية الشرطة السبب».. ماذا قال سائق طريق السويس خلال التحقيقات “فيديوجراف”

الحكومة: طرح حصص من شركتي صافي ووطنية في البورصة.. فيديو

هسيب الفن وادور على وظيفة تانية .. تصريحات نارية لزينة مع عمرو أديب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

فادى عماد

الأزمة الأوكرانية بين غرور الغرب والندية الروسية

كريمة أبو العينين

زمن الفنانين

د. صفوت عمارة

التكامل سر نجاح العلاقة الزوجية

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي "28"

د. فتحي حسين

الميتافيرس.. مستقبل الإعلام الرقمي المخيف!

د.هادي التونسي

صناعة الأسوياء

إلهام أبو الفتح

مصر وقمة التحديات !

هند عصام

تحتمس الرابع.. الملك المخادع

اﻟﻤﺰﻳﺪ