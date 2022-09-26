سوسن بدر: عملت أدوار أثرت عليا جسمانيا وعصبيا.. فيديو

حلت الفنانة سوسن بدر، ضيفه على الإعلامي عمرو الليثي، ببرنامج "واحد من الناس"، المُذاع عبر فضائية "الحياة".

وتحدثت الفنانة سوسن بدر، عن أكثر الأدوار الصعبة التي شاركت فيها، قائلة: "هما دورين أحدهما فى مسرحية المرأة التي تكلم نفسها كثيرا، لأن الدور تعبني حتى بعد المسرحة ما خلصت معرفتش أخرج منها بسهولة وتعبتني على ما مشيت".

وأضافت: "دوري الثاني فى فيلم "الشوق"، لأن الشخصية تعبتني جسمانيا وعصبيا، لأنه فى مشاهد كنت أقوم بتغيير طبقة صوتى أثناء التصوير بصوت فيه ذكورة كأنها ملبوسة، مما أثر على أحبالى الصوتية".

أبو العروسة

وأشارت: "دوري في مسلسل أبو العروسة أحلى أدوارها وهو خليط من جميع أمهات الطبقة المتوسطة اللى نعرفهم علشان كده بحب الدور ده بزيادة".