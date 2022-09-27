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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بدرية طلبة: بلبس مايوه شرعي.. وأجريت عمليات تجميل

بدرية طلبة
بدرية طلبة

حلت الفنانة بدرية طلبة ضيفة على برنامج “البخت” المذاع على قناة “الشمس”، حيث أكدت أنها ترفض تقديم مشاهد الإغراء أو التى تحتوي على قبلات. 

وقالت بدرية طلبة، فى تصريحات تليفزيونية، إنها لا ترتدي المايوه على الشاشة، خاصة أنها فى حياتها الشخصية تقوم بارتداء المايوه الشرعي. 

عمليات تجميل 

وصرحت الفنانة بدرية طلبة بأنها قامت بوضع مادة الفيلر أسفل جفونها حتى تزيل الهالات السوداء، ولكنها تراجعت فيما بعد وطالبت الطبيب بإزالتها، كما قامت بإجراء عملية شد الجفون.

وأضافت أنها قامت بنفخ شفتيها عن طريق البلازما الخاصة بدمها.

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محمد رمضان 

كشفت الفنانة بدرية طلبة عن رأيها فى الأزمة التى صاحبت حفل الفنان محمد رمضان فى مدينة الإسكندرية مؤخراً، مؤكدة أن الشعب السكندري لا يمكن ان يطرد أحدا، أو يقوم بحملة ضد أحد،  بل يعرف جيداً كيفية الترحيب بالضيف. 

وأوضحت بدرية طلبة، فى تصريحات تليفزيونية لبرنامج “البخت”، أن ما حدث من الممكن أن يكون دعاية من الشركة المسئولة عن الدعاية للحفل، خاصة أنها كانت متواجدة فى الإسكندرية وشاهدت أن الجمهور يجري وراء محمد رمضان كنوع من الترحيب. 

بدرية طلبة محمد رمضان الفنان محمد رمضان الفنانة بدرية طلبة مدينة الإسكندرية حفل الفنان محمد رمضان

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