لسنة أولي سواقة..5 سيارات مستعملة ب 120 الف جنيه ..صور

يضم السوق المصري للسيارات العديد من طرازات السيارات المختلفة التي تناسب جميع فئات المجتمع المصري ، حيث تتميز تلك الإصدارات برخص ثمنها واقتصاديتها في استهلاك الوقود بسبب المميزات التي تحتوي عليها .

وفي ذألك السياق يقدم لكم " موقع صدى البلد " قائمة بـ 5 سيارات مستعملة ب 120 الف جنيه.

1-زوتى اكسبلوجن 2008

زودت سيارة زوتى اكسبلوجن 2008 بمحرك سعة 1300 سي سي ، ينتج قوه حصانيه قدرها 75 حصان ، وعزم اقصي للدوران 115 نيوتن/ متر ، وتستهلك السيارة 4.8 لتر لقطع مسافة 100كم/ ساعة ، وتصل سرعتها القصوى إلي 140 كم/ ساعة ، مقترن بعلبة تروس مانيوال مكونة من 5 سرعات .

تقدم سيارة زوتى اكسبلوجن 2008 بسعر يبدأ من69 الف جنيه ، ويصل إلي 83 الف جنيه ، ويختلف السعر حسب الحالة الفنية للسيارة .

زوتى اكسبلوجن 2008

2-هيونداي فيرنا 2004

تستمد سيارة هيونداي فيرنا 2004 قوتها من محرك 1600 سي سي ، ينتج قوه حصانيه قدرها 106 حصان ، وعزم دوران 144 نيوتن/ متر ، متصل بعلبة تروس مانيوال مكونة من 5 سرعات ، وتصل سرعة السيارة القصوى إلي 140 كم/ ساعة ، وتصل السيارة من وضع السكون حتي سرعة 100 كم/ ساعة في مدة زمنية قدرها 10.5 ثانية .

تبدا أسعار سيارة هيونداي فيرنا 2004 من 85 الف جنيه ، وتصل إلي 100 الف جنيه ، ويختلف السعر حسب الحالة الفنية للسيارة .

هيونداي فيرنا 2004

3-جيلي امجراند 7 2015

تحصل سيارة جيلي امجراند 7 2015 علي قوتها من محرك سعة 1500 سي سي ، ينتج قوه حصانيه قدرها 107 حصان ، وعزم دوران 140 نيوتن/ متر ، مقترن بناقل حركة مانيوال مكون من 5 سرعات ، وتصل سرعة السيارة القصوى إلي 165 كم/ ساعة ، وتستهلك 6 لتر لقطع مسافة 100 كم/ ساعة .

تأتي سيارة جيلي امجراند 7 2015 بأسعار تبدا من 95 الف جنيه ، وتصل إلي 119 الف جنيه ، ويختلف السعر حسب الحالة الفنية للسيارة .

جيلي امجراند 7 2015

4-دايو لانوس 2013

تحتوي سيارة دايو لانوس 2013 علي محرك سعة 1400 سي سي ، ينتج قوه حصانيه قدرها 86 حصان ، وعزم اقصي للدوران 132 نيوتن/ متر ، متصل بناقل حركة مانيوال مكون من 5 سرعات .

تتوافر سيارة دايو لانوس 2013 بسعر يبدا من 105 الف جنيه ، ويصل إلي 119 الف جنيه ، ويختلف السعر حسب الحالة الفنية للسيارة .

دايو لانوس 2013

5-بى واي دي‬ F3 2013

تظهر سيارة بي واي دي‬ F3 2013 بمحرك سعة 1600 سي سي ، ينتج قوه حصانيه قدرها 108 حصان ، وعزم اقصي للدوران 134 نيوتن/ متر ، وتصل السيارة إلي سرعة 100 كم/ ساعة من وضع السكون في مدة زمنية قدرها 12.3 ثانية .

بى واي دي‬ F3 2013

يتراوح سعر سيارة بي واي دي‬ F3 2013 من 100 الف جنيه ، إلي 120 الف جنيه ، ويختلف السعر حسب الحالة الفنية للسيارة .