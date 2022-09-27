نقيب الممثلين: لجنة تتابع تصريحات فكري صادق المسيئة لـ سعيد صالح

أكد الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، أنه تم إحالة الفنان فكري صادق إلى التحقيق بسبب ما قاله عن حب النجم الراحل سعيد صالح للكوكايين أكثر من ابنته، قائلا: "مش فاهم فكري صادق فنان كبير وأتمنى أن يكون التصريح المنسوب له برئ منه تماما".

وأوضح الدكتور اشرف زكي، في مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الاعلامية كريمة عوض، على قناة القاهرة والناس، أن هناك تحقيق حالي يجري حول الواقعة وهناك لجنة من نقابة المهن التمثيلية تتابع تصريحات فكري صادق، مؤكدا أن النقابة تلتزم بميثاق الشرف الأخلاقي.

واستكمل: "لا ننتظر تدخل هند سعيد صالح في الواقعة ولدينا ميثاق شرف أخلاقي نتعامل من خلاله، وأنا كلمت ابنة الراحل سعيد صالح واعتذرت لها، ووالدها اتكرم وما زال يكرم ويتم تكريم أعماله وقيمته الفنية في السينما المصرية".

نجل فكري صادق بعد تصريحات والده: كامل اعتذاري للنجم الراحل سعيد صالح

دافع مراد فكري صادق عن والده بعد تصريحاته الأخيرة عن الفنان الراحل سعيد صالح أنه فنان عادي وهجوم ابنته عليه بسبب هذا التصريح مؤكدا أن فكري صادق وسعيد صالح كانا من أقرب الأصدقاء بعضهما لبعض وأن ما حدث من والده ما هو إلا هو سوء تفاهم وعفوية بسبب تقدمه فى السن.

وكتب مراد على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: أختى الغالية و الفنانة بنت الأصول هند سعيد صالح طبعا انتى تعلمى جيدآ عشقى و احترامى و تقديرى للنجم الكبير سعيد صالح و تاريخه منذ صغرى حنى تخرجنا انا وانتى من سنين زملاء واخوات من المعهد العالى للسينما.

وتابع: احنا اكبر من اننا نتكلم على صفحات الفيس بوك يا بنت عمى و عمنا كلنا، ووالدى بنفسه قال فى كذا لقاء قبل كدة أن علاقته بالفنان سعيد صالح وعادل امام كانت علاقة صداقة بعيد عن الفن و اشتغلوا سوا كتير و كل واحد مننا ممكن يقول كلمة عفوية دون قصد غلط .... و خصوصآ لما تتطلع الكلمة من جيل والدك و والدى لأن دة جيل عظيم و فاهم و واعى و خصوصآ انهم جيل واحد كمان و الجيل دا معروف بالحب أصلا لحد دلوقتى كمان.

وأضاف مراد قائلأ: و ان كانت كلمة طلعت غلط أو سوء تفاهم حصل بشكل مفاجئ مش معناه انه غلط لا سمح الله فى الاستاذ سعيد أو بيقل من شأنه رحمة الله عليه و راعوا يا جماعة كبر السن و العفوية فى الكلام للناس الكبار ... الناس دى فنانين كبار و اكبر من اننا نلوم عليهم او نحاسبه بالكلمة ... لأن سعيد صالح دة نجم كبير و فكرى صادق فنان كبير برضو .. و شكرآ المهتمين و عارفين ان دة مش طبع والدى و ان عمره فى الوسط الفنى ما حد زعل منه.

وتابع: الحمد لله احنا ناس فى حالنا مش بتوع مشاكل ولا تريند علشان الناس تعرف مين فكرى صادق أو نقيس بالتريند شعبية نجم كبير زى الاستاذ سعيد صالح ؟؟؟ و ربنا يرحم الجميع كل من عليها فان يا جماعة و كلمة ( فنان عادى) كلمة لا تقليل شأن ولا سب و قذف لأي حد ..

وانا بيربطنى صداقة و زمالة مع اختى المونتيرة المبدعة (هند سعيد صالح) من خلال المعهد العالى للسينما و انا من عشاق النجم سعيد صالح و اشتغلت معاه مسلسل و كان انسان جميل و دمه زى العسسسل و قعدنا اتكلمنا كتير عن ذكرياته هو و ابويا سوا كتير ... و رغم ظروفه المرضية الا انه كان قيمة كبيرة جدا فى المكان و الناس الكبيرة بيبقى معاهم عذرهم احيان كتير .. طالما لا يوجد اهانة او سب لا سمح الله .. يبقا الموضوع سؤ تفاهم و لازم توضيحه بشكل صحيح للناس فى اقرب وقت.

وتابع: لكل عشاق النجم سعيد صالح و انا اولهم طبعآ بس احتراما منكم و رجاء و ليس أمرا من حضراتكم ... بلاش نكبر المواضيع و نشمت فى بعض بالسرعة دى و نعلق لبعض المشانق علشان ممكن الحكاية تتفخم و يبقا موقف و يزعل ناس و اخوات و أصدقاء من بعض عشرتهم و صداقتهم قد عمر جيل كامل زى جيلنا الحالى ... و ستستمر العلاقة الطيبة بين الأبناء لأخر العمر بأذن الله و لن تتغير او تفسد بسبب كلمة او وجهة نظر اتقالت على الهوا بشكل عفوي.. دون مونتاج او تجميل للكلام من فنان له تاريخه و أعماله و عمره يتجاوز السبعين الحمد لله و هو والدى الفنان فكرى صادق والله يا جماعة إللى حصل دة بيحصل فى معظم البرامج المسجلة و بيحصل اكتر من كدة كمان و كلنا عارفين و فاهمين لكن برنامج الاستاذة لميس الحديدى .. برنامج على الهواء مباشرة لو كانت حلقة متسجلة ماكانش حصل كل دة ... الحمد لله و كامل اعتذارى بشكل اخوى لأختى الغالية هند سعيد صالح و للنجم الراحل سعيد صالح .