تكدسات بـ كوبري أكتوبر.. تعرف على الحالة المرورية اليوم الأربعاء 28 سبتمبر

استعرض هاني النحاس، مراسل صدى البلد، الحالة المرورية من داخل الغرفة المركزية للإدارة العامة للمرور الجيزة لأهم الطرق والمحاور.

وقال إن ميدان مصطفى محمود يشهد حالة من السيولة المرورية في كافة اتجاهاته، مشيرًا إلى أن من يتجه للقاهرة وسط البلد يسلك شارع البطل أحمد عبد العزيز ومنه إلى كوبري أكتوبر نظرًا لوجود إغلاقات في مطالع كوبري أحمدعرابي و15 مايو.



وأضاف النحاس أن كلا من كوبري صفط اللبن و شارع التحرير و ميدان الجلاء لم تظهر بهم كثافات مرورية حتى الآن، موضحًا أن كوبري أكتوبر وهو الشريان الذي يربط بين القاهرة والجيزة يشهد حالة من التكدسات المرورية خاصة الاتجاه القادم من المهندسين والمتجه للقاهرة وصلاح سالم.

وللتعرف على الحالة المرورية للمزيد من الطرق شاهد الفيديو...