آخرهم أحمد موسى.. إعلاميون يبكون على الهواء| اعرف الحكاية

رصدت شاشات التليفزيون، بكاء عدد من الإعلاميين على الهواء منهم أحمد موسى، وذلك في مختلف القنوات التلفزيونية خلال الآونة الأخيرة، وتعددت أسباب البكاء سواء كانت شخصية أو خوفا على مصلحة الدولة.

بكاء أحمد موسى

بكى الإعلامي أحمد موسى، على الهواء أثناء حديثه عن مصر وحجم النعم المتواجدة فيها، وإقبال السائحين على مصر، قائلًا "ربنا يحفظ مصر".

وقال أحمد موسى في إحدى حلقات برنامجه “ على مسئوليتي ” المذاع على قناة “ صدى البلد”، :" هناك إقبال كبير من المواطنين على زيارة المتحف القومي للحضارة والمتحف المصري بالتحرير والاهرامات، ومصر تاريخ كبير من الحضارة يصل لـ7000 سنة".

وتابع الإعلامي أحمد موسى:" لازم كلنا نشعر بالشموخ والقوة والفخر بما تحققه مصر من إنجازات والله يحمي مصر وهذا فضل وكرم من ربنا ".

وأكمل الإعلامي أحمد موسى:" دايما بنقول الحمد لله على كرم ربنا إحنا في نعم كثيرة ، والدول الكبرى في العالم لديها أزمات كثيرة".

وتابع الإعلامي أحمد موسى باكيا:" ربنا يحفظ مصر ويزيد ويبارك، ولما سمعت إنه هناك سائحين قادمين لمصر فرحت لأنها هذا يعني نشاط لحركة السياحة في مصر ".

بكاء شريف عامر

وبكى الإعلامي شريف عامر أيضا على الهواء بعد وفاة والده، وتأثر شريف عامر كثيرا وهو يتحدث عن والده الراحل .

وقال شريف عامر في برنامجه " يحدث في مصر " المذاع على قناة " إم بي سي مصر "، :" أنا بتكلم براحة لأن الواحد مش بيقدر يخبي إنفعاله، والنهاردة أنا على الهواء ووالدي ووالدتي مش موجودين ومر 40 يوم على وفاة والدي ".

وأكمل شريف عامر "الحياة لازم تستمر حتى بعد وفاة والدي وأرجو الواحد يقدر يستمر في شغله بالشكل الذي يأمله الجمهور، والاصعب بالنسبة لي هي ما سيحدث بعد الانتهاء من الحلقة ".

وتابع شريف عامر باكيا "أبويا كان بيقلق جدا، وفي نهاية كل حلقة لو لم أتصل به يقلب الدنيا، لكن الآن لن تتم هذه المكالمة، وأتمنى ان يكون راضيًا عني".

أما عن وفاة والدته، فقال شريف عامر، في إحدى حلقات برنامجه، "الحلقة دي أول حلقة لن تراها أمي لأول مرة منذ 30 سنة، وأمي رحلت وعملت اللي عليها اكثر مما نتوقع".

وتابع شريف عامر "لأول مرة أكون عارف إنه على الجانب الأخر المشاهد الاول لي وهو أمي لن يكون متواجدا".

بينما تأثرت الإعلامية سلمى عادل، أثناء الحديث عن احتفال أسرتها، وبعض الأصدقاء، بعيد ميلادها، قائلة: " بكيت من الفرحة".

وأضافت الإعلامية سلمى عادل، خلال حوارها بموقع “صدى البلد”، أنها لا تبكي من الأشياء البسيطة، ولكن فى هذه المرة كانت المفاجأة جميلة، وتأثرت على الهواء، بشكل تلقائي".

وأوضحت الإعلامية سلمى عادل، أن الفيديو الخاص بتوجيه التهنئة لها بعيد ميلادها، وعرضه ببرنامج “صباح الورد”، كان مؤثرا، وأنها شاهدت الفيديو بعد انتهاء الحلقة، وكان يضم مجموعة كبيرة من الأصدقاء، وكانت تتمنى أن يعرض الفيديو بالكامل.

وقالت إنها بالفعل تأثرت بهذا الفيديو، وكانت دموع الفرحة في عيني، موجهة الشكر لكل من قدم لها التهنئة بعيد ميلادها.