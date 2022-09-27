حرام عليكم ربنا يحفظ مصر.. سر بكاء أحمد موسى للمرة الثانية

بكى الإعلامي أحمد موسى، أثناء الحديث عن مصر، وفى يوم 6 من الشهر الحالى بكي أيضًا أثناء الحديث عن مصر.

وفى هذا التقرير نستعرض المواقف التى بكي فيها أحمد موسي:

فقد تأثر الإعلامي أحمد موسى، على الهواء، وغالب الدموع، أثناء الحديث عن الصعوبات التى مرت بها مصر، وأن ما حدث فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، لم يحدث من قبل.

وقال أحمد موسى، خلال تقديمه برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، إن الجميع كان يعلم أين ستذهب مصر، ولكن الستر اللى معنا، و الإنقاذ، هو اللى حمانا.

ولفت إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، لا ينتظر إشادة من أحد، ولكن الشهادة بالحقيقة هى من سيحاسب عليها كل شخص.

وأشار إلى أنه عاش جميع الظروف التى مرت بها مصر فى 2011، وبعدها.

وأوضح أنه لم يشارك فى ثورة 25 يناير، و أنه كان يعلم أن هناك خطر، تتعرض له البلاد.

وكشف أنه يمتلك ملفات سيتم عرضها فى الوقت المناسب، و يمتلك أشياء لم تنشر، وسيتم عرضها فى الوقت المناسب.

وتابع :" حرام عليكم تظلموا مصر، وحرام أن حد يسمح لحد يخرب مصر".

كما أكد الإعلامي أحمد موسى، أنه سعيد بـ إقبال المواطنين على زيارته المتحف القومي للحضارة، معلقًا :" نفسي أعرض ليكم المشاعر اللى بداخلي".

وأضاف الإعلامي أحمد موسي، أنه فى أول زيارة لـ الهرم كانت من 40 سنة، وكان بالنسبة له أمر كبير و عظيم.

ولفت إلى أن الجميع فى مصر بنعم كثيرة، مطالبًا الجميع بحمد الله، وأوضح أن مصر من أمان، و الدول الكبيرة تعانى من مشكلات كثيرة.

وتابع :" ربنا يبارك لنا فى الخير، و يزيد، وأن مصر من الدول الأمن، وقام بالإمساك الخشب على الهواء".

بكاء أحمد موسى

وبكى أحمد موسى على الهواء، وقال :" ربنا يحفظ البلد، من كل شر، وأنه تلقى اليوم مكالمة سعيد، وبها أشياء تدل على أن هناك استثمارات كبيرة لمصر".

وتابع :" ربنا يزيد ويبارك .. يارب.. فرحت من الخير اللى جاي، وظل يبكى على الهواء متأثر" وكشف أن الأمل مقبل على مصر، وهناك زيادة فى الاستثمار، و السياحة.