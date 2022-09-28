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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

التصريح بدفن جثامين 4 طلاب بطب فاقوس ضحايا انقلاب سيارة بترعة بالشرقية

صدى البلد

صرحت جهات التحقيق بمركز شرطة فاقوس بدفن جثامين 4 طلاب بطب فاقوس ضحايا حادث انقلاب سيارة ملاكي كانوا يستقلونها في مياه ترعة بدائرة مركز فاقوس وجارٍ تحرير محضر بالواقعة.

كان “صدى البلد” حصل علي الصور الأولى لسيارة ملاكي انقلبت بمياه بحر مويس بالقرب من قرية قنتير، وأسفر الحادث عن مصرع 4 أشخاص، وأصيب آخر، وتم نقل الجثث والمصابين إلى المستشفى وتحرير محضر بالواقعة.

فيما تلقت الأجهزة الأمنية إخطارا يفيد بورود بلاغ بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي في مياه ترعة بحر أبو الأخضر دائرة مركز فاقوس.

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بالانتقال والفحص تبين انقلاب سيارة ملاكي رقم 7162 (ر ق و) في مياه ترعة بحر أبو الأخضر بدائرة مركز فاقوس، وأسفر عن مصرع 4 أشخاص وإصابة آخر كانوا يستقلون السيارة.

تم انتشال الجثامين بواسطة قوات الإنقاذ النهري، ونقلهم إلى مستشفى فاقوس وجاري تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

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