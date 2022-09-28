محافظ الشرقية يُكلف بتطوير منظومة النظافة ويُشدد على التصدي لحرق قش الأرز

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بإعداد تصور لتطوير منظومة النظافة ورفع المخلفات والقمامة بالقرى والعزب لخلق جو بيئي وصحي للمواطنين ولإعادة الوجه الجمالي والحضاري لمدن المحافظة ، مشيراً إلى أنه سيتم متابعة منظومة العمل من خلال إدارة النظافة بالديوان العام والتي من المقرر أن تشهد تطويراً شاملاً خلال الأيام القادمة لتحسين مستوى الخدمات المؤداه للمواطنين.

جاء ذلك خلال ترأسه اجتماع المجلس التنفيذي بحضور الدكتور أحمد عبد المعطي نائب المحافظ و سعد الفرماوي السكرتير العام والمهندس محمد الصافي السكرتير العام المساعد واللواء السعيد عبد المعطي الخبير الوطني للتنمية المحلية والعميد وائل محمد عبد القادر المستشار العسكري للمحافظة واللواء أسامة غريب مدير إدارة مرور الشرقية وممثلين عن شرطة المرافق والحماية المدنية ومباحث التموين ومديري المديريات الخدمية والهيئات ورؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديري الإدارات النوعية وذلك بقاعة الإجتماعات بالديوان العام.

أكد محافظ الشرقية على وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالتنسيق مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالمرور على المدارس للإطمئنان على إنتهاء أعمال الصيانة بها وجاهزيتها لإستقبال الطلبة والطالبات خلال العام الدراسي الجديد وكذلك التأكد من رفع الإشغالات وإزالة الباعة الجائلين وعدم تواجد كافيتريات بمحيط المدارس.

تطرق الإجتماع إلى تأكيد محافظ الشرقية على ضرورة التنسيق والتكامل بين رؤساء المراكز والمدن ووكيل وزارة الزراعة ورئيس جهاز شئون البيئة ومدير إدارة البيئة للتصدي لظاهرة السحابة السوداء الناتجة عن حرق المخلفات الزراعية وقش الأرز، مشدداً على إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين حرصاً على صحة وسلامة المواطنين.

كما نوه المحافظ إلى ضرورة الإستعداد الجيد لإستقبال موسم الشتاء وسقوط الأمطار وإجراء أعمال الصيانة العاجلة لأعمدة الإنارة وتحديد الشوارع المنخفضة والتي تشهد تجمعاً لمياه الأمطار لسرعة توجيه سيارات الكسح إليها وسحب المياه لضمان عدم تعطيل حركة السيارات والماره وفقاً لخطة عمل معدة مسبقا.

وخلال الإجتماع أكد محافظ الشرقية على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بوضع التصورات اللازمة لإقامة أسواق مجمعة وإستغلال الأراضي الفضاء بإقامة أسواق عليها وذلك لخدمة المواطنين والتيسير عليهم في شراء احتياجاتهم اليومية.