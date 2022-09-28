محافظ الشرقية: الدولة تتحرك منذ فترة طويلة إلى الحفاظ على البيئة

قال الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، إن مصر عانت من مشكلة السحابة السوداء، وتم العمل عليها والإنتهاء منها، مشيرا إلى أنه كان هناك أعداد كبيرة من حرق الأشجار وتحويلها إلى فحم ، وكان لها أثر كبير على كمية الدخان الموجودة، حيث تم تحويل 70 كمينة صديقة للبيئة، إما الحرق بالغاز أو الكهرباء، متابعا: نحن فى طريقنا لإنهاء تلك المشكلة تماما.

وأضاف “غراب” خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “8 الصبح” المذاع عبر فضائية “dmc”، أنه كانت هناك مشكلة النفايات الصحية وحرق المخلفات الطبية الخاصة بالمستشفيات، والتي كانت موجودة فى أى مكان، إلا أنه تم القيام بوحدة حرق المخلفات الطبية وهي كبيرة جدا.

وتابع الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، أنه كان هناك ست محارق موجودة داخل المستشفيات بالنظام القديم، والآن أصبح الامر ليس موجود وأصبح هناك وحدات صديقة للبيئة، حيث أن الدولة تتحرك منذ فترة كبيرة إلى إتجاه الحفاظ على البيئة.