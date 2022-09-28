عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

محافظ الشرقية: الدولة تتحرك منذ فترة طويلة إلى الحفاظ على البيئة

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

قال الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، إن مصر عانت من مشكلة السحابة السوداء، وتم العمل عليها والإنتهاء منها، مشيرا إلى أنه كان هناك أعداد كبيرة من حرق الأشجار وتحويلها إلى فحم ، وكان لها أثر كبير على كمية الدخان الموجودة، حيث تم تحويل 70 كمينة صديقة للبيئة، إما الحرق بالغاز أو الكهرباء، متابعا: نحن فى طريقنا لإنهاء تلك المشكلة تماما.

وأضاف “غراب” خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “8 الصبح” المذاع عبر فضائية “dmc”، أنه كانت هناك مشكلة النفايات الصحية وحرق المخلفات الطبية الخاصة بالمستشفيات، والتي كانت موجودة فى أى مكان، إلا أنه تم القيام بوحدة حرق المخلفات الطبية وهي كبيرة جدا.

وتابع الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، أنه كان هناك ست محارق موجودة داخل المستشفيات بالنظام القديم، والآن أصبح الامر ليس موجود وأصبح هناك وحدات صديقة للبيئة، حيث أن الدولة تتحرك منذ فترة كبيرة إلى إتجاه الحفاظ على البيئة.

الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية النفايات الصحية حرق المخلفات الطبية الحفاظ على البيئة صديقة للبيئة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

توقف عن تناوله فورا .. السمك البلطي لا يصلح للاستخدام الآدمي

انهيار قوي لـ الذهب عالميًا.. وسعر عيار 21 في مصر مفاجأة

حجم انتقالات غريب .. مدحت شلبي ينتقد صفقة الأهلي الجديدة

الحقوا اشتروا| موجة انخفاض تجتاح سوق الذهب.. ومفاجأة في سعر عيار 21

آخر استغاثة ورسالة واتس آب للصيدلي.. ماذا قال ولاء قبل وفاته مباشرة؟

الفرح تحول لمأتم.. القصة الكاملة لوفاة صديقة عروس البحيرة أثناء الزفة

إكرامي يثير الجدل: "رمضان صبحي إن شاء الله هيكون في الأهلي"

هل توسط حسن حمدي للخطيب لإعادة رمضان صبحي للأهلي؟.. إكرامي يكشف الحقيقة

ترشيحاتنا

هل اجتناب التعامل مع حماتي منعًا للمشاكل حرام ؟.. علي جمعة يجيب

كابوس يطارده.. منتخب السنغال عقدة كارلوس كيروش رسميا ووديا

الصحة تطلاق 11 قافلة طبية للكشف والعلاج مجانا

تراجع أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 28-9-2022

محكمة الأسرة تعاقب أم وجدة رفضتا تمكين أب من رؤية ابنه.. تفاصيل وحيثيات

كيف تصل مصر لـ 100 مليار دولار صادرات؟ كاتب صحفي يجيب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لم تتمالك دموعها.. بدرية طلبة: أتمنى ارتداء الحجاب والتمثيل يمنعني

هل يتم استبعاده.. قميص الشناوي صداع في رأس فيتوريا ويهدد استقرار المنتخب

ابتعد عنه فورا.. طبيب يكشف مخاطر الجمبرى الصينى والمستورد المجمد

آخر استغاثة ورسالة واتس آب للصيدلي.. ماذا قال ولاء قبل وفاته مباشرة؟

فيديو

نجمات تألمن بسبب الخيانة الزوجية.. اعترافات منة عرفة تثير الجدل.. ورد فعل الأخيرة صادم.. فيديو

عبد الله حسن: زواجي من غادة رجب وراء غيابي عن الساحة الغنائية

في سن الخمسين وآخرون مرضى.. الجيش الروسي يقتحم المنازل لاستدعاء المُجندين |فيديوجراف

البرص المصري يغزو إسرائيل| كيف يهدد النظام البيئي والمحاصيل الزراعية؟.. فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا التهديد بإفشاء الأسرار

مني أحمد

الزعيم الخالد

فادى عماد

الأزمة الأوكرانية بين غرور الغرب والندية الروسية

كريمة أبو العينين

زمن الفنانين

د. صفوت عمارة

التكامل سر نجاح العلاقة الزوجية

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي "28"

د. فتحي حسين

الميتافيرس.. مستقبل الإعلام الرقمي المخيف!

د.هادي التونسي

صناعة الأسوياء

اﻟﻤﺰﻳﺪ