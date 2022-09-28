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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تشييع جثامين 4 من طلاب طب فاقوس ضحايا انقلاب سيارة بترعة بالشرقية

جانب من تشييع الجثمان
جانب من تشييع الجثمان

شيع المئات من أهالي مركز ومدينة الحسينية بمحافظة الشرقية جثامين ضحايا حادث انقلاب سيارة ملاكي بترعة قنتير التابعة لمركز فاقوس بمحافظة الشرقية،وسط حالة من الحزن الشديد من جانب المشيعين.

فيما حضرت الجثامين بسيارات الإسعاف وتم تشييعيهم الي مثواهم الأخير بمقابر اسرهم بقرية الملاكيين وبندر الحسينية وسط دعوات بالرحمة والمغفرة للمتوفين.

كانت جهات التحقيق بمركز شرطة فاقوس صرحت بدفن جثامين 4 طلاب بطب فاقوس ضحايا حادث انقلاب سيارة ملاكي كانوا يستقلونها في مياه ترعة بدائرة مركز فاقوس وجارٍ تحرير محضر بالواقعة.

وحصل موقع “صدى البلد” علي الصور الأولى لسيارة ملاكي انقلبت بمياه بحر مويس بالقرب من قرية قنتير، وأسفر الحادث عن مصرع 4 أشخاص، وأصيب آخر، وتم نقل الجثث والمصابين إلى المستشفى وتحرير محضر بالواقعة.

 

فيما تلقت الأجهزة الأمنية إخطارا يفيد بورود بلاغ بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي في مياه ترعة بحر أبو الأخضر دائرة مركز فاقوس.

التصريح بدفن جثامين 4 طلاب بطب فاقوس ضحايا انقلاب سيارة بترعة بالشرقية

بالانتقال والفحص تبين انقلاب سيارة ملاكي رقم 7162 (ر ق و) في مياه ترعة بحر أبو الأخضر بدائرة مركز فاقوس، وأسفر عن مصرع 4 أشخاص وإصابة آخر كانوا يستقلون السيارة.

تم انتشال الجثامين بواسطة قوات الإنقاذ النهري، ونقلهم إلى مستشفى فاقوس وجاري تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق. 

كان الدكتور خالد أحمد فوزي القائم بأعمال وكيل وزارة الصحة بالشرقية،اعلن عن نتائج وقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي بترعة قنتير التابعة لمركز فاقوس بمحافظة الشرقية، حيث استقبلت اليوم مستشفى فاقوس المركزي ٥ حالات  إثر إدعاء انقلاب سيارة ملاكي كان يرتادها ٥ من طلبة كلية الطب بفاقوس، وأسفر الحادث عن وصول ٤ وفيات جثث هامدة للمستشفى نقلا بسيارة الإسعاف، ونجاة شخص واحد فقط دون إصابات خطيرة، تم حجزه بالعناية المركزة تحت الملاحظة بعد عمل التحاليل والأشعات اللازمة له. 

وقدم القائم بالأعمال خالص التعازي لأهالي المتوفين، داعيا المولى عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته، متمنيا الشفاء العاجل للحالة المصابة.

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