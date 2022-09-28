افتتاح معرض الملابس المدعمة بالتعاون مع فرع منظمة خريجي الأزهر ببني سويف

افتتح السكرتير العام اللواء جمال مسعود، معرض الملابس المدعمة، بالإنابة عن المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم، والذي نظمته المحافظة بالتعاون مع فرع المنظمة العالمية لخريجي الأزهر، ضمن خطة التنمية المستدامة للنهوض بالقرى وتحسين مستوى الخدمات المقدمات لمواطنيها.



وتفقد السكرتير العام المعرض الذي أقيم بمركز شباب سدس ،مشيداً بجودة المعروضات والمنتجات بالمعرض الذي ضم تشكيلات متنوعة من الملابس الجاهزة بأسعار رمزية ومدعمة، شملت ملابس للأطفال والشباب والكبار "رجالي وسيدات"، فيما تم توزيع بعض الملابس بالمجان لعدد 100 مستفيد من الفئات الأولى بالرعاية والأسر الأكثر احتياجاً بجزيرة الفقاعي التابعة لمجلس قروي سدس.

وأعرب السكرتير العام عن تقديره للقائمين على فرع المنظمة العالمية لخريجي الأزهر الشريف وأعضاء لجنة التنمية المستدامة بالقرى ,على جهودهم في الإعداد والتنفيذ لهذا المعرض ،ضمن جهود لجنة التنمية المستدامة للنهوض بالقري المستهدفة، مطالباً بأن يتم عقد وتنظيم مثل تلك المعارض في كل قرية لمدة يومين، على أن يكون المعرض القادم بقاعة التضامن الاجتماعي بمركز ببا ، ويتضمن كافة المنتجات من الملابس الجاهزة والمعروضات من المشغولات اليدوية والحرف التراثية ، وذلك بالتعاون والتنسيق بين التضامن والقوى العاملة والوحدة المحلية وفرع المنظمة العالمية لخريجي الأزهر الشريف.

وأعربت مسؤول فرع المنظمة ببني سويف "هالة سيد" عن تقديرها للمحافظ الدكتور محمد هاني غنيم، لدعمه أنشطة ومبادرات فرع المنظمة و التعاون المثمر بين أجهزة المحافظة وأعضاء المنظمة، تحت إشراف اللواء جمال مسعود السكرتير العام ، متوجهة بالشكر للأجهزة التنفيذية ومؤسسات المجتمع المدني الشريكة التي بذلت جهدا في الإعداد والتنفيذ للدورة التي تأتي في إطار خطة المحافظة في مجال تعزيز مشاركة مؤسسات المجتمع المدني في تنفيذ خطط المحافظة التنموية والخدمية.

