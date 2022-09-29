سأوصل ما قطع| نجل عبدالناصر يتحدث عن أول رسالة تلقاها من السيسي

أكد عبد الحكيم جمال عبد الناصر نجل الزعيم الراحل جمال عبد الناصر، أن الزعيم الراحل عبدالناصر لم يكن له 5 أبناء فقط، بل كل المصريين أولاده.

وأضاف نجل الزعيم الراحل جمال عبد الناصر، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج التاسعة المذاع على القناة الأولي، تقديم الإعلامي يوسف الحسيني، أن الراحل ينال حبا من الجميع على مدار حياته، وبعد الرحل وفى الذكرى الـ 52 من الرحيل.

ولفت إلى أن الراحل عبد الناصر استطاع تحقيق آمال المصريين، وعمل مشروع كثيرة يتذكرها الجميع حتى الآن، و حقق أحلام للمصريين، وكان يقول أنه يعمل على أن تكون مصر دولة صناعية.

وأشار إلى أن عبد الناصر بدأ بحلم الصناعة، و اليوم نشاهد ما تقوم به الدولة، من اجل إعادة الصناعة، وعمل مشروعات كثيرة تخدم جميع المصريين.

وكشف أنه فى أول لقاء له بالرئيس عبد الفتاح السيسي، تحدث عن المشروعات التى كانت تتم فى عهد عبد الناصر، وأن الرئيس السيسي، تحدث عما شاهده فى الثانوية العسكرية، وأن الرئيس السيسي قال له :" لو استمرينا فى الصناعة من أيام عبد الناصر، لوصلنا للفضاء، وسأواصل ما قطع لمدة 40 عامًا".

والرئيس السيسي تحدث عن الصناعة، و اليوم نشاهد ما يحدث من مشروعات وصناعة السيارات، مؤكدًا :" احنا قمنا بصناعة السيارات قبل كوريا".