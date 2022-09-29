نشأت الديهي: جنازة جمال عبد الناصر كانت الأضخم على وجه الأرض

عقب الإعلامي نشأت الديهي ،على الذكرى الـ52 لرحيل الزعيم جمال عبد الناصر، قائلاً: " 52عامًا من الرحيل ولم يرحل، رحل بجسده ، ولكنه ما زال موجود بأفكار وانجازاته، جمال عبد الناصر كان وما زال وسيظل في وجدان الشعب المصري".



وتابع "الديهي"، خلال تقديمه برنامج "بالورقة القلم"، المذاع على فضائية "ten"، أن "عبد الناصر" ليس إسمًا أو شخصاً او رئيسًا ، ولكنه براند، معقبًا: "يكفي أن نقول عبد الناصر ونصمت، يكفي أن نقول عبد الناصر بدون شرح، الاسم بفاخمته فقط يكفي الكثير".



وأضاف أن جنازة الزعيم الراحل جمال عبد الناصر كانت الأضخم على وجه الأرض في هذا الوقت، مضيفًا أن جماعة الإخوان الإرهابية كانت ترى أن الجنائز هي الفيصل لتحديد مدى أهمية الشخص، معقبًا: "جنازة حسن البنا مؤسس الجماعة الإرهابية لم يحضرها 6 أفراد".



ولفت إلى أن ما يتعرض له الرئيس عبد الفتاح السيسي من هجوم من قبل جماعة الإخوان الإرهابية ، هو نفس الهجوم الذي تعرض له الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، معقبًا: "بالكربون، هو هو الهجوم، الخونة ، والأبواق المأجورة عرض مستمر"

