سفينة حاولت منع تيتانيك من الاصطدام.. تعرضت للنسف

تم العثور مؤخرًا على السفينة التجارية من بين أكثر من 270 حطام سفينة حددها فريق من جامعة بانجور في ويلز باستخدام أحدث مسح سونار متعدد الحزم، وبعد فحصها تبين أن لها علاقة بـ سفينة تيتانيك.

غرقت سفينة تيتانيك خلال رحلتها الأولى في 15 أبريل 1912 بعد أن تعرضت لضربة خاطفة بجبل جليدي، وأدت الكارثة التي كانت في ذلك الوقت إلى الغرق الأكثر دموية لسفينة واحدة، إلى مقتل أكثر من 1500 من ركاب السفينة الفاخرة البالغ عددهم 2220 راكبًا وطاقمها.

قبل الاصطدام المشؤوم ، تلقت تيتانيك ستة تحذيرات من الجليد البحري في محيطها ، جاء أحدها من سفينة SS Mesaba، بحب ما نشرت صحيفة "ديلي إكسبريس" البريطانية.

لسوء الحظ ، في هذا الوقت ، لم يكن جميع مشغلي اللاسلكي على سفن المحيطات أعضاء في أطقم السفن الخاصة بهم ، ولكنهم موظفون في شركة Marconi’s Wireless TelegraphK وفقًا لذلك ، كانت مسؤوليتهم الأساسية هي نقل الرسائل نيابة عن الركاب، وبالتالي يُعتقد أن تحذيرات SS Mesaba لم تصل أبدًا إلى جسر تيتانيك.

استمرت سفينة SS Mesaba في العمل كسفينة تجارية لمدة ست سنوات أخرى ، قبل أن تتعرض لنسف في البحر الأيرلندي بواسطة الغواصة الألمانية U-118 في عام 1918 بينما كانت جزءًا من قافلة تبحر من ليفربول إلى فيلادلفيا، و20 فقدوا في الهجوم ، بما في ذلك قبطانها.



والآن باستخدام السونار متعدد الحزم ، تمكن فريق من الباحثين من جامعة بانجور بقيادة عالم المحيطات الدكتور مايكل روبرتس من تحديد موقع حطام سفينة SS Mesaba والتعرف عليه بشكل إيجابي لأول مرة.

يعمل السونار متعدد الحزم عن طريق إرسال حزم سونار متعددة ومتزامنة من سفينة في نمط مروحة وتسجيل الصدى الذي يتم استقباله من قاع البحر.

ينتج نوعين من البيانات يتم حساب عمق قاع البحر ، أو قياس الأعماق، بناءً على المدة التي تستغرقها إشارة السونار للانتقال من مجموعة محول الطاقة بالسفينة إلى قاع المحيط والعودة مرة أخرى.

يعتمد القياس الثاني ، المعروف باسم التشتت الخلفي، على شدة الإشارة المستقبلة مرة أخرى، ويمكن أن يقدم معلومات عن المواد الموجودة في قاع البحر.

على سبيل المثال ، تميل المواد اللينة مثل الطين إلى عكس صوت أقل من تلك الأكثر صلابة مثل الصخور ، أو معدن حطام السفينة.

هذه التقنية قوية جدًا في رسم خرائط لقاع البحر بحيث يمكن أن تسمح للباحثين برؤية تفاصيل البنية الفوقية للأوعية الغارقة - وتحديد سماتها المميزة.

بالنسبة لعالم الآثار البحرية ، أوضح الفريق ، أن السونار متعدد الحزم لديه القدرة على أن يكون مؤثرًا في مجالهم مثل استخدام التصوير الجوي لعلم آثار المناظر الطبيعية.