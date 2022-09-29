الدولار يضرب من جديد.. أسعار النفط تتراجع عالمياً

بعد ارتفاعها في ختام جلسة أمس، الأربعاء، بفعل صدور بيانات انخفاض المخزون الأمريكي، عادت أسعار النفط اليوم للتراجع مرة أخرى.

وقد سجلت أسعار النفط برنت الآن للعقود الآجلة تسليم نوفمبر أقل من 88 دولاراً للبرميل، فيما استقر النفط الخام أدنى من 82 دولاراً للبرميل.

أيضاً تراجعت قيمة العقود الآجلة تسليم نوفمبر للنفط الخام في هذه اللحظة، بمقدار 0.98 نقطة، ونسبة تغير 1.19% في الاتجاه السالب، ليتم التداول عند 81.20 دولار للبرميل في هذه اللحظة، مقارنةً بالسعر عند الافتتاح والبالغ 81.88 دولارا للبرميل، فيما كان مستوى الإغلاق بالأمس عند 82.15 دولار للبرميل، ومن المتوقع أن يصل سعر النفط الخام اليوم إلى أعلى مستوى له عند 82.38 دولار للبرميل، بينما يصل إلى أدنى مستوى له عند 81.3 دولار للبرميل.

وانخفضت من جديد أسعار النفط في التعاملات المبكرة اليوم الخميس، حيث طغت قوة الدولار والمشكلات الاقتصادية على تفاؤل المستثمرين بشأن طلب المستهلكين، وقد اتخذ مؤشر الدولار اتجاهاً صعودياً صباح اليوم، ما يعني انخفاض الطلب على النفط لكونه أكثر كلفة بالنسبة للمستثمرين الذين يستخدمون عملات أخرى غير الدولار.

وقد خفض بنك جولدمان ساكس توقعاته لأسعار النفط لعام 2023 يوم الثلاثاء الماضي، مع توقعات ضعف الطلب وارتفاع الدولار الأمريكي، لكنه قال إن احتمالات نقص الإمدادات تعزز من التوقعات بشأن الاتجاه الصعودي طويل الأجل.