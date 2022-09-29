بسبب الإعصار إيان .. ارتفاع جنوني في أسعار النفط

ارتفعت أسعار النفط بنسبة 4% في ختام تعاملات يوم أمس الأربعاء، وذلك بعد توقف مرافق إنتاج النفط في خليج النفسك على خلفية قدوم إعصار إيان الذي يضرب ولاية فلوريدا الأمريكية في الوقت الراهن، فضلاً عن انخفاض المخزونات الأمريكية خلال الأسبوع الماضي.

ووصلت العقود الآجلة لخام النفط الأمريكي لعقود نوفمبر عند مستوى 82 دولارا تقرييًا بعد أن كانت في دورة التعاملات الآسيوية دون 78 دولارا للبرميل، وكذلك ارتفع خام برنت لمستوى 88 دولارًا للبرميل لعقود ديسمبر.

وفي وقت سابق، أعلنت الولايات المتحدة أن 190.4 ألف برميل يوميًا من النفط أي بما يعادل 11% من إجمالي إنتاج النفط الخام في الخليج الأمريكي، قد توقف بسبب إغلاق 9 شركات لمرافقها قبل وصول إعصار إيان الذي وصل لولاية فلوريدا مساء الأربعاء وتمتد تأثيراته حتى يوم الخميس.

ووفقا لمقياس سافر-سيمبسون، يحمل الإعصار من الفئة الرابعة رياحا تصل سرعتها إلى 209 كيلومترات في الساعة، فيما وصل الإعصار إيان إلى اليابسة فوق غرب كوبا كإعصار من الفئة الثالثة، فيما يمكن أن يكون العاصفة الأسوأ التي تضرب مدينة تامبا منذ أكثر من قرن.

وجاء في أول تحذير من الأعاصير أمس الأربعاء أن أقصى رياح لإيان ستقترب من 195 كيلومترا في الساعة مما يجعله إعصارا من الفئة الثالثة لكن مع توقعات بأن تشتد.

عكس التوقعات

ونقلت وكالة "بلومبرج" عن بيانات إدارة الطاقة الأمريكية، أن مخزونات النفط الخام تراجعت بنحو 215 ألف برميل مقابل توقعات بزيادة تتجاوز 4 ملايين برميل، والتي أشار إليها معهد البترول الأمريكي يوم الثلاثاء، الذي أشار أيضًا إلى تراجع مخزونات البنزين بأكثر من مليوني برميل مقابل توقعات بارتفاعها بنحو 700 ألف برميل، وهو ما يعطي إشارة للأسواق بارتفاع الطلب على المنتجات البترولية.

وكانت أسعار النفط انزلقت خلال الأسبوع الأخير لأدنى مستوى منذ بداية العام تقريبًا مع ارتفاع المخاوف من الركود الاقتصادي المحتمل بسبب سياسة التشديد النقدي التي تجوب أرجاء العالم لمواجهة معدلات التضخم المرتفعة.

وبحسب "بلومبرج" تترقب الأسواق اجتماع تحالف "أوبك+" يوم الأربعاء المقبل، حيث تشير التوقعات لاحتمالات خفض إنتاج النفط في شهر نوفمبر المقبل، في ضوء تقارير تفيد بأن روسيا ستقترح على المجموعة المؤثرة في أسواق النفط خفض الإنتاج بمعدل مليون برميل يوميًا.