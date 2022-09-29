مصير البابل شيت والتحسين.. حجازي يعلن مفاجآت بشأن امتحانات الثانوية العامة 2023

أكد الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم، أن انخفاض درجات طلاب الثانوية العامة في أي سنة يعد مؤشرًا لثلاثة أشياء، إما أن الطالب لم يذاكر بشكل صحيح، أو أن المدرس لم يشرح بالشكل المطلوب، أو أن هناك مشكلة في الامتحان نفسه.

وقال وزير التربية والتعليم، إن امتحانات الثانوية العامة 2023 ستكون بلا أخطاء، وسيتم تطبيق الآتي:

إعداد دليل للطلاب لشرح تفاصيل امتحانات الثانوية العامة

تدريب المعلمين على امتحانات الثانوية العامة الجديدة

سيتم اعلان مواصفات امتحانات الثانوية العامة 2023 في كل المواد

سيتم الاستعانة بأسئلة مقالية قصيرة نسبتها 15% من الامتحان والباقي اختيار من متعدد

استمرار نظام الاوبن بوك في امتحانات الثانوية 2023

امتحانات الثانوية العامة ستكون بابل شيت و التابلت سيكون فقط لعقد امتحانات قصيرة أثناء العام الدراسي لتدريب الطلاب

سيتم توفير نموذجين امتحانين استرشاديين قبل الامتحان الأساسي

ندرس الان امكانية اعادة السنة لتحسين مستوى الطالب او مجموعه اذا اراد ذلك على ان تكون الإعادة في المواد كلها

كيفية تصحيح الاسئلة المقالية في امتحانات الثانوية العامة 2023