اهتمام دولي.. ممدوح غراب: مهرجان الشرقية للخيول علامة فارقة في خريطة البطولات العربية|شاهد

مشاركة أكثر من 96 في مسابقة جمال الخيل

افتتح الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية مهرجان الشرقية للخيول العربية الأصيلة بقرية الفروسية بمدينة بلبيس في دورته الـ 26 والذي تنظمه الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة بالشرقية تحت رعاية أحمد عيسى وزير السياحة والآثار والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وبحضور الدكتور أحمد عبد المعطي والمهندسة لبنى عبد العزيز نائبي المحافظ والدكتورة مها جلال نائب رئيس الهيئة العامة المصرية للتنشيط السياحي وسعد الفرماوي السكرتير العام والمهندس محمد الصافي السكرتير العام المساعد واللواء السعيد عبد المعطي الخبير الوطني للتنمية المحلية والدكتورة ناهد مصطفى الخبير الوطني للتخطيط الإستراتيجي والدكتورة جيهان يسري والدكتور خالد الدرندلي نائبي رئيس جامعة الزقازيق والعميد وائل عبد القادر المستشار العسكري للمحافظة والدكتور جلال عبد الكريم رئيس مركز ومدينة بلبيس ورؤساء المراكز والمدن ، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ وأمناء الأحزاب ورؤساء النقابات ومشايخ وعواقل القبائل العربية وأصحاب المزارع ومحبي رياضة الخيول وشباب الشرقية.

بدأ برنامج الاحتفال بالسلام الوطني لجمهورية مصر العربية أعقبها الوقوف دقيقة حدادًا علي أرواح الشهداء من طلبة كلية الطب بجامعة الزقازيق أعقبها كلمة الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية أكد فيها أن مهرجان الشرقية للخيول العربية يحظي دائما بإقبال كبير واهتمام دولي متزايد ويسجل هذا العام مشاركة أكثر من 96 من الخيول في مسابقات جمال الخيل إضافة إلى المشاركين في مسابقات أدب الخيل مما يجعل المهرجان علامة فارقة في خريطة البطولة العربية للخيول العربية ويعزز من مكانة الشرقية كحاضنة لكبري الفعاليات والأحداث الرياضية المحلية.

وأضاف المحافظ أن مهرجان الشرقية للخيول يحرص دائما أن يكون الأكثر تطورا وتميزا الأمر الذي يعزز من مكانته ضمن أبرز الأحداث والفعاليات الرياضية ويخلد اسمه كملتقي سنوي عالمي يجمع عشاق الفروسية والخيل العربية.

وقال المحافظ إن الجمهورية الجديدة التي تطلقها الحكومة المصرية تؤسس نسقا فكريا واجتماعيا وإنسانيا ومجتمع متطور تسوده قيم رفيعة تسعى هذه الجمهورية إلى التنمية والبناء والتطوير وتغيير الواقع مؤكداً أن محافظة الشرقية بجميع قيادتها وجهازها التنفيذي تسير بخطى ثابتة وقوية نحو تحقيق أسس الجمهورية الجديدة لتكون محافظة الشرقية في مقدمة قطار البناء والتنمية.

قدم محافظ الشرقية الشكر لوزيري السياحة والآثار والشباب والرياضة والهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة ولجميع الرعاة والقائمين على المهرجان لرعايتهم للمهرجان متمنياً أن يخرج المهرجان بالصورة المشرفة التي تليق بأبناء المحافظة.

قال المحافظ إن الجمهورية الجديدة التي تطلقها الحكومة المصرية تؤسس نسقا فكريا واجتماعيا وإنسانيا ومجتمعا متطورا تسوده قيم رفيعة تسعى هذه الجمهورية إلى التنمية والبناء والتطوير وتغيير الواقع مؤكداً أن محافظة الشرقية بجميع قيادتها وجهازها التنفيذي تسير بخطى ثابتة وقوية نحو تحقيق أسس الجمهورية الجديدة لتكون محافظة الشرقية في مقدمة قطار البناء والتنمية.

قدم محافظ الشرقية الشكر لوزيري السياحة والآثار والشباب والرياضة والهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة ولجميع الرعاة والقائمين على المهرجان لرعايتهم للمهرجان متمنياً أن يخرج المهرجان بالصورة المشرفة التي تليق بأبناء المحافظة.

كما وجه المحافظ الشكر لأصحاب الخيول العربية على تلبية الدعوة والمشاركة في فاعليات مهرجان الخيول العربية الأصيلة في دورته الــ 26 ليمثل إنطلاقة لغد أفضل لمحافظتنا الكريمة لتنعم مصر الازدهار تحت رعاية ابنها البار الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية..

بدأت فقرات المهرجان باستئذان قائد طابور العرض من اتحاد الشرطة الرياضي من محافظ الشرقية ببدء فعاليات مهرجان الخيول العربية الأصيلة ممتطياً جواده حاملا السيف ويرافقه أربعة فرسان حملة الاعلام حاملين علم جمهورية مصر العربية ووزارة الداخلية - محافظة الشرقية – شعار مهرجان الشرقية للخيول في دورته 26 ".

قدمت فرقة الشرطة للموسيقي العسكرية عرضا موسيقيا أعقبه عرض للقوس والسهم من علي ظهر الخيل تلاها تقديم فقرات فنية لفرقة الفنون الشعبية بورسعيد والتنورة التراثية بالغورية والتابعين للهيئة العامة لقصور الثقافة نالت إعجاب الحضور.

وقام فرسان إتحاد الشرطة الرياضي بتقديم عرضي البولو والكلا فرياضة الكلا تعد أحد الرياضات العربية العريقة التي تميز بها الفرسان العرب منذ أعوام طويلة وهي رياضة تتسم بالكثير من الطموح والتحدي وتعبر عن مهاره الفارس وذكائه وقوه تركيزه وتمكنه من إلتقاط الأوتاد بالسيوف والرماح ، كما تنافس فرسان اتحاد الشرطة الرياضي في رياضة البولو وهى رياضة تمارس من على ظهور الخيل بين فريقين من أربعة لاعبين يستخدم كل منهما مضارب ذات مقابض طويلة مرنة لضرب كرة خشبية فى ملعب عشبي وبين مركزين للمرمى .

قام محافظ الشرقية بتقديم تكريمهم لاتحاد الشرطة الرياضي تسلمه العميد ابراهيم عمير كما قام بتكريم أبطال الفروسية الفائزين في مباريات رياضتي الكلا والبولو بإهدائهم مجسمات لحصان جامح والذي اتخذته محافظة الشرقية شعارا لها لتفردها في إنتاج وتربية الخيول العربية الأصيلة .

كما قام المحافظ بتكريم المشرفين علي المهرجان من ممثلي الهيئة العامه المصرية لتنشيط السياحة واتحاد الشرطة الرياضي ومخرج العرض وأصحاب المزارع المشاركة وفريق عمل كلية السياحة والفنادق بجامعتي قناة السويس والمنصورة وفرقة الفنون الشعبية ببورسعيد و فرقة التنورة التراثية بالغورية والبدو والحكام.

أعطى محافظ الشرقية إشارة البدء لانطلاق مسابقة جمال الخيول في اليوم الأول من المهرجان بمشاركة ٩٦ حصان ، متمنياً للمشاركين الفوز وحصد جوائز المهرجان.

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مهرجان الشرقية للخيول العربية (4)

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مهرجان الشرقية للخيول العربية (6)

مهرجان الشرقية للخيول العربية (7)

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