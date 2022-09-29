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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

إعلان نتيجة مسابقة الوظائف القيادية بـ تعليم الفيوم

وكيل وزارة تعليم
وكيل وزارة تعليم الفيوم

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالفيوم ، عن نتيجة مسابقة الوظائف القيادية - مدير ووكيل إدارة تعليمية - المرحلة الأولى.

أسفرت نتيجة المسابقة عن قبول تعيين عدد 7 في وظيفة مدير عام إدارة تعليمية ، وعدد 7 فى وظيفة وكيل إدارة تعليمية.

ففي إدارة غرب الفيوم التعليمية ، تم تعيين مروى عبدالعزيز محمد على مدير إدارة غرب الفيوم و  أسامة عبد الفتاح مصطفى إسماعيل وكيل إدارة غرب الفيوم.

وفي إدارة شرق الفيوم التعليمية ، تم تعيين مصطفى محمد السيد على مبارك مدير إدارة شرق  ، و حوريه ربيع السيد محمد وكيل إدارة شرق.

وفى إدارة طامية التعليمية ، تم تعيين  محمود محمد محمود عبد الحميد هيبه مدير إدارة طامية
،وعماد فكرى السيد مصطفى وكيل إدارة طامية.

وفي إدارة إبشواي التعليمية ، تم تعيين  حسين محمد عبد الرحيم إبراهيم مدير إدارة ابشواى.
- و أحمد رياض سيف النصر وكيل إدارة ابشواى.

وفي إدارة يوسف الصديق التعليمية ، تم تعيين  محمد محمود عبد القوى. مدير إدارة يوسف الصديق  ، و محمد عبد النبي عيد بطران.وكيل إدارة يوسف الصديق.

وفي إدارة سنورس التعليمية ، تم تعيين  عصام الدين نعيمى عبد العزيز حميده. مدير  إدارة سنورس ، و سحر محمد سيد شعبان، وكيل إدارة سنورس.

وفي إدارة إطسا التعليمية ، تم تعيين  منتصر محمد كمال محمود الشماع مدير  إدارة اطسا.
و خالد سيد خالد السيد وكيل إدارة اطسا.

 

"تعليم الفيوم" تحذر أصحاب المدارس الخاصة من تحصيل مبالغ تحت أى مسمى 

 

 

وكيل وزارة تعليم الفيوم تقوم بزيارة لنقابة المعلمين لمناقشة أوضاع المدرسين

 

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