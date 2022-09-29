إعلان نتيجة مسابقة الوظائف القيادية بـ تعليم الفيوم

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالفيوم ، عن نتيجة مسابقة الوظائف القيادية - مدير ووكيل إدارة تعليمية - المرحلة الأولى.

أسفرت نتيجة المسابقة عن قبول تعيين عدد 7 في وظيفة مدير عام إدارة تعليمية ، وعدد 7 فى وظيفة وكيل إدارة تعليمية.

ففي إدارة غرب الفيوم التعليمية ، تم تعيين مروى عبدالعزيز محمد على مدير إدارة غرب الفيوم و أسامة عبد الفتاح مصطفى إسماعيل وكيل إدارة غرب الفيوم.

وفي إدارة شرق الفيوم التعليمية ، تم تعيين مصطفى محمد السيد على مبارك مدير إدارة شرق ، و حوريه ربيع السيد محمد وكيل إدارة شرق.

وفى إدارة طامية التعليمية ، تم تعيين محمود محمد محمود عبد الحميد هيبه مدير إدارة طامية

،وعماد فكرى السيد مصطفى وكيل إدارة طامية.

وفي إدارة إبشواي التعليمية ، تم تعيين حسين محمد عبد الرحيم إبراهيم مدير إدارة ابشواى.

- و أحمد رياض سيف النصر وكيل إدارة ابشواى.

وفي إدارة يوسف الصديق التعليمية ، تم تعيين محمد محمود عبد القوى. مدير إدارة يوسف الصديق ، و محمد عبد النبي عيد بطران.وكيل إدارة يوسف الصديق.

وفي إدارة سنورس التعليمية ، تم تعيين عصام الدين نعيمى عبد العزيز حميده. مدير إدارة سنورس ، و سحر محمد سيد شعبان، وكيل إدارة سنورس.

وفي إدارة إطسا التعليمية ، تم تعيين منتصر محمد كمال محمود الشماع مدير إدارة اطسا.

و خالد سيد خالد السيد وكيل إدارة اطسا.