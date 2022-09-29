نصير يهنئ الرئيس لحصوله على الجائزة الدولية للأولمبياد الخاص لرعاية ذوي الهمم

هنأ النائب اللواء طارق نصير أمين عام حزب حماة الوطن ووكيل أول لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ وعضو البرلمان العربي الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لحصوله على الجائزة الدولية للأولمبياد الخاص الدولي والتي تعد من أرفع الجوائز التي يتم منحها للملوك والرؤساء وأصحاب الأيادي البيضاء في مجال رعاية فئة ذوى الاحتياجات الخاصة وتقديرًا لما يقدمه من دعم لهم.

وقال اللواء طارق نصير في بيان صحفي له أنه منذ أن تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئاسة البلاد وهو يولي اهتماما مضاعفا لذوي الاحتياجات الخاصة في إطار حرصه على ضمان حقوقهم حيث لا يدع مناسبة أو احتفالية إلا ويؤكد أنهم شريك أساسي في بناء الوطن.

وأضاف أن الرئيس السيسي كان قد خصص عام 2018 عاما لذوي الاحتياجات الخاصة وهو خير دليل على اهتمام الدولة بهم حيث تحقق خلال هذا العام العديد من المطالب التي نادي بها ذووا الهمم و من أهمها حقهم في التعليم والصحة والعمل والمعاش وحمايتهم من الازمات والكوارث والاستقرار الاقتصادي والعدالة الاجتماعية.

وأشار إلي أن حزب حماة الوطن كان قد اطلق مبادرة "وطن بلا إعاقة " لخدمة ودعم الأشخاص ذوي القدرات والهمم انطلاقا من اهتمام الرئيس السيسي بهم لدمجهم في المجتمع وتوفير حياة كريمة لهم.

وأكد وكيل اول لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ على أن ذوي الهمم يعيشون عصرهم الذهبي منذ تولي الرئيس السيسي سدة الحكم و توجيهاته للحكومة بإزالة كل المعوقات التي تواجههم لذلك هم يشعرون بالفخر والسعادة لتحقيق أحلامهم التي تحولت لحقيقة على أرض الواقع.