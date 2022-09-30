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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

بعد تعديلات نوفوتيك.. فخامة غير عادية لـ رولز رويس جوست بلاك| صور

السيارة رولز رويس
السيارة رولز رويس جوست بلاك

تمتلك شركة رولز رويس اسطول ضخم من السيارات القوية والمتنوعة، ولكنها اتفقت على عنصر مهم وهو الفخامة، حيث تجذب إصدارات الصانع الإنجليزي المخضرم الكثير من محبي هذه العلامة التجارية، وخاصة من فئة الأثرياء والمشاهير.

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وتعتبر السيارة رولز رويس جوست بلاك، واحدة من ابرز السيارات التي انطلقت من هذا الاسطول الضخم، حيث تتميز بقدراتها القوية وتجهيزاتها الفارهة، ويبدو أن شركة نوفوتيك المتخصصة في مجال تعديل السيارات، ارادت أن تبهر محبي تلك النسخة بعد أن اضافت لها باقة من الترقيات الجديدة.

 السيارة رولز رويس جوست بلاك 

تأتي السيارة رولز رويس جوست بلاك بسرعة قصوى تصل إلى 250 كيلومتر/ساعة، مع امكانية التسارع من وضع السكون 0 وصولًا لسرعة 100 كم/ساعة خلال 4.3 ثانية، وجاءت السيارة بزيادة قدرها 105 حصانا، و 75 رطل/قدم اي ما يعادل 102 نيوتن/متر من عزم الدوران.

 السيارة رولز رويس جوست بلاك 

وبهذه القدرات بلغت القوة الاجمالية للسيارة 696 حصانا، و 1002 نيوتن/متر من العزم الاقصى للدوران وهي قوة هائلة مقارنة بالقدرات القياسية، بينما تستمد السيارة قوتها من محرك V12، بسعة 6.75 سي سي، مقترن بناقل حركة أوتوماتيكي السرعات.

 السيارة رولز رويس جوست بلاك 

وترتكز السيارة رولز رويس جوست بلاك على جنوط رياضية انيقة المظهر يبلغ قياسها 22 بوصة، مع اطارات قياسها 265 / 35R22 في الناحية الامامية، و 295 / 30R22 في الناحية الخلفية، بالاضافة إلى نظام تعليق يعمل على اقتراب السيارة عند السرعات الاكثر من 140 كم/ساعة، وذلك بنسبة قدرها 1.6 بوصة اي ما يعادل 40 مم.

 السيارة رولز رويس جوست بلاك 

وتضم السيارة رولز رويس جوست بلاك العديد من اللمسات المصنوعة من الياف الكربون، مع مصد امامي معاد تصميمة يحتوي على شبكات متعددة الفتحات الهوائية باللون الاسود، وانابيب عادم بنظام رياضي، إلى جانب الكثير من التطعيمات الداخلية والتي تتمتع بها قمرة القيادة. 

 السيارة رولز رويس جوست بلاك 
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