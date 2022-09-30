بالبيضة والحجر .. ابتكار جديد لجلب المال فى شبرا.. تفاصيل

تواصل الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية جهودها لحماية المواطنين من النصابين والمحتالين من خلال رجالها المخضرمين واجهزتها الالكترونيه الحديثة لمكافحة كافة الجرائم، حيث نجحت الداخلية، في ضبط شخصين بالقليوبية، لقيامهما بمزاولة نشاط إجرامى فى مجال النصب والاحتيال على المواطنين.

البيضة والحجر.. ابتكار جديد لجلب المال فى شبرا…. وأكدت الوزارة فى بيان لها اصدرته من ساعات ان المتهمين قامو بمزاولة نشاط إجرامى فى مجال النصب والاحتيال على المواطنين، من خلال ممارسة أعمال الدجل والسحر فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم النصب والاحتيال على المواطنين بقصد الإستيلاء على أموالهم.

البيضة والحجر.. ابتكار جديد لجلب المال فى شبرا…. أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية قيام (مالك مركز للعلاج "له معلومات جنائية"- كائن بدائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية) بممارسة نشاطاً إجرامياً فى مجال النصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم بإستخدام أساليب الدجل والسحر وبيع بعض الأدوية التى يتم تصنيعها من مواد أولية دون إتخاذ إشتراطات طبية وقيامه بالترويج لنشاطه غير المشروع عبر العديد من المواقع والقنوات الفضائية غير المرخصة.

البيضة والحجر.. ابتكار جديد لجلب المال فى شبرا…. عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى- الأمن العام) ومديرية أمن القليوبية وبمشاركة الجهات المعنية تم إستهداف المركز المشار إليه وضبط المذكور وبصحبته (المدير الإدارى ومسئول البث الرقمى) .. وبالتفتيش فى حضورهما تم ضبط (عدد 1162 عبوة أعشاب وأدوية علاجية وتجميلية "مجهولة المصدر"- عدد 4 هواتف محمولة "خاصة بالتواصل مع العملاء وإدارة القناة على موقع "يوتيوب"- جهاز تابلت "خاص بتنظيم الحجز للمرضى وكذا إدارة صفحة موقع "فيس بوك"- مجموعة من الأختام والأوراق والإستمارات الخاصة بالمركز المشار إليه- مبلغ مالى) وبفحص أجهزة الهاتف المحمول والتابلت تبين إحتوائها على دلائل تُشير إلى نشاطهما غير المشروع.

البيضة والحجر.. ابتكار جديد لجلب المال فى شبرا…. بمواجهتهما بما أسفر عنه الضبط والتفتيش أقرا بنشاطهما غير المشروع بقصد تحقيق أرباح مادية. تم إتخاذ الإجراءات القانونية.



كما واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة شتى صور الجريمة لاسيما جرائم احتكار وحجب العقاقير الطبية.

مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام بعض الأشخاص باستغلال الظروف الاقتصادية العالمية الحالية وما صاحبها من ارتفاع أسعار بعض العقاقير الطبية، وقيامهم بحجب أنواع العقاقير الطبية الهامة "بنج أسنان" للإيحاء بوجود نقص به ثم إعادة طرحه من خلال مواقع التواصل الاجتماعى وبيعها عقب رفع أسعارها لتحقيق أرباح غير مشروعة.

عقب تقنين الإجراءات وبالاستعانة بالتقنيات الحديثة أمكن تحديد مرتكبى ذلك النشاط والصفحات الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعى المستخدمة فى الترويج لنشاطهم الإجرامى.

وأمكن ضبط 5 متهمين بنطاق محافظات (القاهرة – الجيزة – الدقهلية – المنيا) وضُبط بحوزتهم عدد (1810 عبوة بنج أسنان - مبلغ مالى 1.3 مليون جنيه تقريباً – عدد 5 هواتف محمولة).. وبفحص الهواتف المحمولة المضبوطة بحوزة المتهمين فنياً تبين احتوائها على محادثات نصية بينهم وبين عملائهم على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" وتطبيق "الواتس آب" التى تؤكد نشاطهم الإجرامى.

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه وحصولهم على المضبوطات حيازتهم عبر تجميع بطاقات إثبات الهوية لعدد من أطباء الأسنان غير الممارسين للمهنة فعلياً وشراء تلك الأدوية بموجبها بالسعر الرسمى وتخزينها وإعادة بيعها فيما بعد بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.