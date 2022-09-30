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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

سيدة بريطانية تسبح وسط 3 تماسيح ..صور

بريطانية تسبح وسط
بريطانية تسبح وسط 3 تماسيح

نشرت سيدة بريطانية مقطع فيديو عبر حسابها على موقع التواصل الإجتماعي  فيس بوك ، ظهرت فيها 3  تماسيح  ضخمة كانت تسبح في مياه البحر، و قامت السيدة بإلتقاط الفيديو عقب خروجها من المياه بالصدفة . 


وفقا لما ورد في صحيفة " ديلي ستار"، فإن سيدة بريطانية كانت تسبح في مياه البحر و خرجت بالصدفة من المياه لسبب ما، و لكنها اكتشفت أنها كانت تسبح و كان حولها 3 وحوش كانوا بصدد إلتهامها في المياه .

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قامت السيدة بإلتقاط مقطع فيديو لشكل البحر عقب خروجها من المياه، و لكنها اكتشفت عقب تصوير الفيديو الأول أن هناك 3 أجسام سوداء تطفو على سطح المياه لم تتمكن من تحديد معالمهم حينما إلتقطت الفيديو . 


أوضحت السيدة في المنشور الذي كتبته على صفحتها، أنها أعادت المحاولة مرة أخرى، و إلتقطت مقطع فيديو جديد، حينما دققت النظر في ذلك المقطع الجديد اكتشفت أن هناك 3 تماسيح كانوا يسبحون في المياه و كانوا قريبين للغاية لتلك المنطقة التي كانت تسبح فيها. 

لقطة من الفيديو 


جدير بالذكر أن السيدة أوضحت في المنشور الذي كتبته، أن العناية الإلهية أنقذت حياتها، لأن التماسيح كانت قريبة للغاية منها ولكنها خرجت قبل وصول تلك الوحوش إليها . 

مقطع فيديو فيس بوك تماسيح تماسيح ضخمة البحر

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