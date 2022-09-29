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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

إعلانات على فيس بوك .. ضبط طالب عرض ألعاب نارية للبيع بالإسماعيلية

ضبط شخص
ضبط شخص

رصدت الأجهزة الأمنية تداول منشور عبر إحدى الصفحات بموقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" بشأن قيام أحد الأشخاص بعرض ألعاب نارية للبيع.

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بالفحص تبين قيام (طالب – مقيم بدائرة قسم شرطة ثان الإسماعيلية ) بالإتجار فى الألعاب النارية وعرضها على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك".

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المشار إليه بدائرة القسم محل إقامته وبحوزته ( 209 قطعة ألعاب نارية مختلفة الأنواع – مبلغ مالى – هاتف محمول).

وبمواجهته إعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار والمبلغ المالى من متحصلات البيع والهاتف المحمول لتسهيل الإتصال بعملائه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية .

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