عروس تطلب من زوجها طلبا غريبا في ليلة زفافهما في بريطانيا

طلب عروس بالغة من العمر 28 عاما من زوجها في ليلة زفافهم أن تلتقط صور الزفاف برفقة الكلب الخاص بها، و أن ذلك الشرط هو الشرط الأساسي و المهم لإلتقاط صور الزفاف مع العريس و برغم من غرابته وافق العريس عليه .

وفقا لما ورد في صحيفة " ذا ميرور"، فإن عروس في العشرينات من عمرها، طلبت من العريس في ليلة زفافهما أثناء وجود مصور الزفاف أن تلتقط صور بالفستان الأبيض مع الكلب و أصرت أن تتصور برفقة زوجها مع الكلب .



تداول رواد تيك توك، مقطع الفيديو الخاص بالعروسين، و نال المقطع إعجاب آلاف الرواد، بحيث ظهرت العروس أثناء إجراء اللقطات الأولى لها بالفستان الأبيض و هي تنتظر العريس برفقة الكلب في المكان المخصص لإجراء جلسة التصوير .



و بحسب ما ورد، فإن الكلب حينما دخل العريس إلى المكان الذي ستجري فيه العروس جلسة التصوير قام بالجري على الفور بخطوات سريعة نحو العروس و كأنه يهنأها بالزفاف .



جدير بالذكر ان ذلك المقطع نال إعجاب الكثير من رواد التواصل الإجتماعي و على الرغم من غرابة طلب العروس بالنسبة لبعض الرواد، إلا أن البعض الآخر كان يرى أن الموقف كان لطيفا و أن العريس كان متفهما لذلك الطلب .

