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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

الشيف بوبو..أصغر طفل طباخ في العالم يشعل موقع تيك توك

الشيف بوبو
الشيف بوبو

يستمتع الطفل ليام حداد، البالغ من العمر عامين، المعروف لدى متابعيه على وسائل التواصل الاجتماعي باسم «الشيف بوبو»، بالطهي كثيراً، حسبما قالت والدته، سيبال حداد، لوكالة «رويترز»، من منزلهما في جبل لبنان.

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يظهر كل من ليام وسيبال معاً، وهما يعدان الوصفات، في مقاطع فيديو على حساباتهما بوسائل التواصل الاجتماعي، باسم «ماما دي بوبو» لآلاف المتابعين على «إنستجرام»، وأكثر من مليون متابع على تطبيق «تيك توك».


قالت سيبال إنها دائماً ما كانت تعتبر الطبخ شكلاً من أشكال العلاج. وعندما كان عمر ليام مجرد بضعة أشهر، دشنت صفحتها الخاصة المتعلقة بالطعام والوصفات على وسائل التواصل الاجتماعي، لكن مع انشغالها توقفت. وحسب رأيها، فإن الطبخ علاج. وتابعت: «عندما اكتشفت أن ليام يحب الطبخ كثيراً، ويفرح بهذا النشاط، قررت العودة إلى التصوير، ولكن هذه المرة معه، ليتعرف الناس عليه، ولمشاركتهم يومياتنا المضحكة في المطبخ».


يُعيد الثنائي أحياناً تقديم وصفات شهيرة للأطعمة والمشروبات وتقييمها، كما يقدمان وصفات سهلة الإعداد في أحيان أخرى.


وعن اختيار اسم حساباتهما، قالت سيبال: «قررت استخدام اسم مهضوم، فاخترت (ماما دي بوبو) أي البوبو البوليس، والمقصود به شرطي الطعام؛ فهناك شرطة للموضة، ونحن شرطة للوصفات».


وأشارت الأم البالغة من العمر 32 عاماً إلى أنها لم تتوقع أبداً أن يؤدي تصوير مقاطع الفيديو، التي كان الهدف منها هو «جمع الذكريات»، إلى جعل ابنها الأكبر ليام ذائع الصيت.


وبدأت التصوير، وحصلت مقاطع فيديو «ماما دي بوبو» على «تيك توك» على أكثر من 10 ملايين علامة إعجاب.

الطفل ليام حداد وسائل التواصل الشيف بوبو جبل لبنان

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