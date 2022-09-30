ضبط شخص بحوزته كيلو ونصف حشيش في كمين قفط بقنا

تمكنت قوة كمين شرطة قفط، جنوب قنا ، من ضبط شخص بحوزته كمية كبيرة من مخدر الحشيش، أثناء استقلاله سيارة متوجهاً إلى محافظة الأقصر.

تلقى اللواء إيهاب طه، مدير أمن قنا ، إخطاراً من مركز شرطة قفط، يفيد ضبط شخص بحوزته كيلو ونصف من مخدر الحشيش، أثناء استقلاله سيارة متوجهة إلى الأقصر.

تبين أن على.م.م ٥٨ سنة، مقيم بقرية السمطا التابعة لمركز دشنا، حاول المرور بكمية حشيش مخدر، وزنت كيلو ونصف، أثناء استقلاله سيارة ميكروباص متجهة إلى الأقصر.

تحفظت قوة كمين قفط، على المتهم و الكمية المضبوطة، لحين تسليمهم إلى مركز الشرطة، و اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

تحرر محضر بالواقعة و أخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.