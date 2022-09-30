عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

177 ميلا في الساعة.. ألبين تعلن عن A110 R موديل 2023.. فيديو

ألبين
ألبين

 

قامت شركة  ألبين  الذراع الرياضية لـ رينو التي تستعد لتصبح كهربائية بالكامل سنة 2025، عن سيارتها الجديدة ألبين A110 R موديل 2023 الإصدار الأقوى لسيارة الكوبيه ذات المحرك المتوسط التي ما زالت تعمل بمحرك احتراق داخلي ​​حتى الآن.

من المتوقع أن تكشف ألبين عن A110 R بالكامل في 4 أكتوبر القادم، ولكن حتى الآن أعلنت ضمن حملة الدعاية أنه سيكون المشتق الأسرع من بين مجموعة سيارات A110 من خلال تجاوزه سرعة 285 كم / ساعة (177 ميلاً في الساعة) وبالتالي ستكون أسرع من ألبين A110 S الحالية التي تأتي  بسرعة قصوى تبلغ 275 كم / ساعة (171 ميلاً في الساعة).

بالرغم من أن أرقام الأداء وتحديدا 177 ميلاً في الساعة ليست مثيرة للإعجاب بشكل قوي لكن لابد أن نضع في الاعتبار أن السيارة الرياضية الفرنسية ذات الدفع الخلفي لديها محرك صغير نبيا وبالتالي هذه إمكانيات قوية بالنسبة لمجموعة نقل الحركة، وهي تستخدم نفس الطاحونة التوربينية سعة 1.8 لتر الموجودة في طراز رينو ميجان RS. 

يظهر مقطع الفيديو الدعائي الأحدث من "ألبين" الذي نشرته على منصات وسائل التواصل الاجتماعي أن مخرجات الطاقة  ستبقى دون تغيير. تظهر مجموعة العدادات الرقمية رقم 300 حصان في الزاوية اليمنى العلوية و 340 نيوتن متر (251 رطل-قدم) في الجانب الأيسر. تتوافق أرقام الأداء هذه مع تلك الخاصة بـ ألبين A110 S موديل 2022، والتي أصبحت أكثر فاعلية قليلاً مقارنةً بطراز العام السابق.

ألبين تطرح A110 كهربائية بالكامل في 2026 مع كروس أوفر وهاتشباك جديدة

لإبقاء محركات الاحتراق.. ألبين تقدم الوقود الهيدروجيني في سياراتها المستقبلية

تخت غطاء المحرك نجد أن نموذج  ألبين  A110 يستخدم القابض المزدوجة بسبع سرعات والتي طورتها شركة Getrag. كشفت Alpine بالفعل أن R التي تركز على مضمار السباق والأداء القوي ستكون أخف وزنا من باقي الإصدارات، وهو أمر رائع بالنظر إلى أن الإصدارات الحالية تزن ما بين 1،102 إلى 1140 كجم (2،429 إلى 2،513 رطلاً) اعتمادًا على مستوى التجهيز.

سيتم عرض سيارة ألبين A110 R الجيدة بعد ذلك في معرض باريس للسيارات 2022 اعتبارًا من 17 أكتوبر.

ألبين رينو ألبين A110 R ألبين A110 S A110 Alpine رينو ميجان رينو ميجان RS

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أمها لقيتها في الغسالة.. مصرع طفلة في حادث مؤسف بـ العياط

أحمد سحلته أسرة خطيبته وألقوه من الطابق الرابع بتحريض من والده.. شاهد

الحق اشتري بسرعة.. هبوط مفاجئ بـ أسعار الذهب وعيار 21 في النازل

في الطريق للقاهرة.. صورة مسربة لـ البرازيلي مارسينهو صفقة الأهلي المنتظرة

الابن يفضح خيانة أمه.. رد فعل زوجة صيدلي حلوان بعد سقوطه من البلكونة|قضايا شغلت الرأي العام

عايز يطلقني من جوزي.. اعترافات بائعة ملابس القطامية: صورني أثناء العلاقة

سرقوا شرفها وشقوا بطنها .. ضباع المنصورة التهموا ابنة عمهم بخطة أفعى

معندناش زيه.. فرج عامر يطالب بضم لاعب نيوكاسل لمنتخب مصر

موضوعات متعلقة

بالتعاون مع جيلي.. Pony AI تطرح سيارات أجرة ذاتية القيادة في أريزونا

مواقع نصب وتدليس.. بي بي سي تحذر من منصات بيع السيارات أونلاين

أستون مارتن من فيلم No Time to Die تباع بـ3 ملايين دولار

فولفو EX90 بمستشعرات في الكابينة تحميك من "الموت الحراري"

سيتروين: تقديم مفهوم كهربائي جديد مستوحى من جي ام سي هامر

يعيش في الوقت الضائع.. بي إم دبليو تلغي الجيل التالي من X4

تسلا وانفجار في عمليات التسليم مع الربع الأخير من 2022.. تفاصيل

لامبورجيني أوروس S الجديدة موديل 2023.. شخصية جديدة وإمكانيات أكبر

ترشيحاتنا

احتفالية ضخمة بموسكو لضم مناطق أوكرانية.. ورد فعل جنوني بعد ظهور بوتين

يوم تفوق المهندس المدني.. الحكومة في المقدمة والأوائل يزيِّنُون الاحتفالية|40 صورة وفيديو

عايز يطلقني من جوزي.. اعترافات بائعة ملابس القطامية: صورني أثناء العلاقة

حبس وغرامة 50 ألف جنيه | احذر الاتجار بالبشر

امتناعها عن تسلم الإعلان الأبرز|حالات يحصل فيها الزوج على موافقة زوجته الأولى بالتعدد

المكان واحد والوشوش متقابلتش .. مناسبة تجمع بين أسما شريف منير وطليقها

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان أسود .. إطلالة جذابة لـ ركين سعد | صور

بـ المجوهرات .. ظهور لافت لـ مايا دياب في أسبوع الموضة بباريس

بعد فضحها متحرشًا .. سالي عبد السلام تعلن ارتباطها | شاهد

تشبه العروس.. أسما شريف منير تفاجئ متابعيها بإطلالة جديدة| شاهد

فيديو

الرجالة كانوا بيتخانقوا عليا.. وفاء مكي تتحدث عن اسرارا فى حياتها وتبكى على الهواء

الغرب يحاول تدميرنا .. بوتين يضم 4 أقاليم أوكرانية لـ روسيا | فيديو

لن يقل عن 2700 جنيه.. تفاصيل رفع أجور العاملين بالقطاع الخاص

إلحق اشتري.. هبوط كبير في أسعار الذهب بالأسواق.. والدولار مرتفع في البنوك

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهى زكريا

القمامة نعمة وليست نقمة

عبد المعطى أحمد

دور المواطن فى اجتياز الأزمة

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا التهديد بإفشاء الأسرار

مني أحمد

الزعيم الخالد

فادى عماد

الأزمة الأوكرانية بين غرور الغرب والندية الروسية

كريمة أبو العينين

زمن الفنانين

د. صفوت عمارة

التكامل سر نجاح العلاقة الزوجية

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي "28"

اﻟﻤﺰﻳﺪ