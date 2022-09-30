177 ميلا في الساعة.. ألبين تعلن عن A110 R موديل 2023.. فيديو

قامت شركة ألبين الذراع الرياضية لـ رينو التي تستعد لتصبح كهربائية بالكامل سنة 2025، عن سيارتها الجديدة ألبين A110 R موديل 2023 الإصدار الأقوى لسيارة الكوبيه ذات المحرك المتوسط التي ما زالت تعمل بمحرك احتراق داخلي ​​حتى الآن.

من المتوقع أن تكشف ألبين عن A110 R بالكامل في 4 أكتوبر القادم، ولكن حتى الآن أعلنت ضمن حملة الدعاية أنه سيكون المشتق الأسرع من بين مجموعة سيارات A110 من خلال تجاوزه سرعة 285 كم / ساعة (177 ميلاً في الساعة) وبالتالي ستكون أسرع من ألبين A110 S الحالية التي تأتي بسرعة قصوى تبلغ 275 كم / ساعة (171 ميلاً في الساعة).

بالرغم من أن أرقام الأداء وتحديدا 177 ميلاً في الساعة ليست مثيرة للإعجاب بشكل قوي لكن لابد أن نضع في الاعتبار أن السيارة الرياضية الفرنسية ذات الدفع الخلفي لديها محرك صغير نبيا وبالتالي هذه إمكانيات قوية بالنسبة لمجموعة نقل الحركة، وهي تستخدم نفس الطاحونة التوربينية سعة 1.8 لتر الموجودة في طراز رينو ميجان RS.

يظهر مقطع الفيديو الدعائي الأحدث من "ألبين" الذي نشرته على منصات وسائل التواصل الاجتماعي أن مخرجات الطاقة ستبقى دون تغيير. تظهر مجموعة العدادات الرقمية رقم 300 حصان في الزاوية اليمنى العلوية و 340 نيوتن متر (251 رطل-قدم) في الجانب الأيسر. تتوافق أرقام الأداء هذه مع تلك الخاصة بـ ألبين A110 S موديل 2022، والتي أصبحت أكثر فاعلية قليلاً مقارنةً بطراز العام السابق.

تخت غطاء المحرك نجد أن نموذج ألبين A110 يستخدم القابض المزدوجة بسبع سرعات والتي طورتها شركة Getrag. كشفت Alpine بالفعل أن R التي تركز على مضمار السباق والأداء القوي ستكون أخف وزنا من باقي الإصدارات، وهو أمر رائع بالنظر إلى أن الإصدارات الحالية تزن ما بين 1،102 إلى 1140 كجم (2،429 إلى 2،513 رطلاً) اعتمادًا على مستوى التجهيز.

سيتم عرض سيارة ألبين A110 R الجيدة بعد ذلك في معرض باريس للسيارات 2022 اعتبارًا من 17 أكتوبر.