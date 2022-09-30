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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بفستان أسود .. إطلالة جذابة لـ ركين سعد | صور

ركين سعد
ركين سعد

شاركت الفنانة الاردنية ، ركين سعد، مجموعه من صور الجديدة لها عبر حسابها الخاص على موقع انستجرام من خلال حضورها فعاليات شاهد vip.

وظهرت ركين سعد، بإطلالة جريئة ومثيرة مرتدية فستانا باللون الاسود ذات فتحة من الساق ومكشوف البطن واتسم ستايل الفستان بوضع كتف وكتف وهًو ما جعل اطلالتها مثيرة وجريئة.

ومن الناحية الجمالية اعتمدت على وضع المكياج بلمسات الجريئة من مكياج العيون الاسود و احمر الشفاه باللون البينك.

وتركت شعرها منسدلا على كتافيها على طريقة الريفي، كما انها انتعلت حذاء ذات الكعب العالى باللون الاسود.

 

ونسقت ركين مع هذه الاطلالة، بعض المجوهرات الثمينة باللون الفضى التى اعطت استايلها رقة و شياكة.

 

اليكم الصور ..

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الفنانة الاردنية الفنانة الأردنية ركين سعد فستان باللون الأسود الأردنية ركين سعد المجوهرات الثمينة مكشوف

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