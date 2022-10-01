عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

اليوم.. بدء التسكين بالمدن الجامعية بعين شمس

المدن الجامعية
المدن الجامعية

كشفت المدن الجامعية بجامعة عين شمس ، موعد استقبال الطلاب الجدد المقبولين للسكن بالمدن الجامعية، وإجراء الكشف الطبى، حيث يبدأ توقيع الكشف الطبي على الطلاب الذين تم قبولهم بالمدن الجامعية ابتداء من اليوم السبت، وذلك بمدينة الطلبة بالعباسية (للطلبة ) وبالمدينة الرئيسية بمصر الجديدة ( للطالبات ) . 

ويبدأ الكشف الطبي من الساعة التاسعة صباحا وحتى الساعة الرابعة عصرا، ولن يسمح بدخول أي طالب أو طالبة بعد الساعة الرابعة عصرا تحت أي ظرف، ولن يسمح لأي طالب أو طالبة ممن وصلت إليهم رسائل القبول بالتسكين إلا بعد إجراء الكشف الطبي .

وأوضح قطاع المدن الجامعية بجامعة عين شمس، عن الأوراق المطلوبة للسكن بالمدن الجامعية، وذلك بمناسبة الاستعداد لاستقبال الطلاب مع بداية الدراسة للعام الجامعي 2023/2022. 

txt

لطلاب كلية الحقوق جامعة عين شمس.. تعرف على أبرز التعليمات الهامة للتخرج

txt

عميد كلية حاسبات القاهرة يكشف استعدادات العام الجامعى الجديد

وأشار قطاع المدن الجامعية إلى أن الأوراق المطلوبة للتقديم بعد سحب الملف لمن يتم قبوله للإقامة بالمدن تتمثل فى صورة من شهادة الحصول على التطعيم ضد فيروس كورونا وصورة بطاقة الرقم القومي سارية للطالب أو الطالبة، وصورة بطاقة الرقم القومي سارية للوالد أو ولي الأمر .

كما تشمل الأوراق المطلوبة، صورة بطاقة الرقم القومي سارية للضامن، وإيصال مرافق حديث ( كهرباء أو تليفون أو غاز على نفس العنوان المدون بالرقم القومي، و عدد 6 صور شخصية للطالب أو الطالبة.

و بالنسبة لطلبة الفرق الإعدادية والأولى بالإضافة إلى ما سبق يتم تقديم الأوراق التالية : صورة بطاقة الترشيح أو كارنيه الكلية، صورة من شهادة الثانوية العامة.

وناشد قطاع المدن جميع الطلبة والطالبات ضرورة عمل فيزا بأي بنك لسداد المصروفات الشهرية عن طريقها، وعلى الطلاب الذين لم يتلقوا التطعيم ضد فيروس كورونا سرعة تلقي اللقاح قبل التقدم للمدن حيث لن يسمح بالإقامة إلا من يثبت تلقيه اللقاح.

المدن الجامعية جامعة عين شمس الطلاب الجدد شف الطبى قطاع المدن الجامعية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

10 أيام إجازة.. مفاجأة للطلاب في أول شهر بالمدارس

خيانة وعلاقة محرمة| السايس وبائعة المناديل.. قصة جريمة هزت دمنهور

حلمي طولان يفجّر مفاجأة عن عرض من النادي الأهلي | فيديو

في الطريق للقاهرة.. صورة مسربة لـ البرازيلي مارسينهو صفقة الأهلي المنتظرة

عايز يطلقني من جوزي.. اعترافات بائعة ملابس القطامية: صورني أثناء العلاقة

الأهلي يضم لاعبين جديدين| تفاصيل

طولان: حسام ميدو أفضل فنيا 100 مرة من النجم محمد صلاح

سرقوا شرفها وشقوا بطنها .. ضباع المنصورة التهموا ابنة عمهم بخطة أفعى

ترشيحاتنا

ديانا حداد فى عيد ميلادها .. أعلنت إسلامها وحصلت على الجنسية الإماراتية

مامته سابته وراحت للدكتور.. سقوط طفل من البلكونة في الطالبية|القصة الكاملة

أزمة كبرى تعصف ببورصة أمريكا لأول مرة.. أكبر هبوط منذ 2009

طريقة عمل البسيمة بمذاق لا يقاوم وشكل شهى

طائرة هليكوبتر تبحث عن 3 أشخاص ذهبوا للصيد وتاهوا بصحراء مطروح|القصة كاملة

بها أكبر مفاعل نووي في أوروبا.. أهمية المناطق المنضمة لروسيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

650 أمنية للأطفال.. جون سينا يحطم رقما قياسيا جديدا في موسوعة جينيس

بالصور.. عمرو دياب يتألق فى حفل جماهيري ضخم بالأردن

أطباء يحذرون من استخدام المكياج للرجال: يقضى على الخصوبة

سيد عبد الحفيظ ضيف اسما إبراهيم فى حبر سري الخميس والجمعة القادمين

فيديو

سيد عبد الحفيظ ضيف اسما إبراهيم فى حبر سري الخميس والجمعة القادمين

فيديو.. عمرو دياب يغني "اللي يمشي يمشي" من حفله بالاردن

نبيلة عبيد: بيطلعولي شائعات كتير.. وأتعامل معها بهذه الطريقة

رجعت الأهلي للبطولات.. ماذا قال موسيماني وهكذا رد بركات ومدحت شلبي| فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

آية عبد الرؤوف

كن منصفا أيها الرجل.. هل حقا المرأة غير مُلزمة؟

نهى زكريا

القمامة نعمة وليست نقمة

عبد المعطى أحمد

دور المواطن فى اجتياز الأزمة

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا التهديد بإفشاء الأسرار

مني أحمد

الزعيم الخالد

فادى عماد

الأزمة الأوكرانية بين غرور الغرب والندية الروسية

كريمة أبو العينين

زمن الفنانين

د. صفوت عمارة

التكامل سر نجاح العلاقة الزوجية

اﻟﻤﺰﻳﺪ