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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

عمرو أديب: الناس بتعمل جمعيات دلوقتي عشان تشتري السبلايز

عمرو أديب
عمرو أديب

علق الإعلامي عمرو أديب، علي بدء العام الدراسي الجديد، ومعاناة الأسر في توفير احتياجات أبنائهم الدراسية.

وقال عمرو أديب خلال برنامج "الحكاية" والمذاع عبر قناة "ام بي سي مصر"،:" الله يكون في عون أولياء الأمور، الناس بتحاول بقدر الإمكان إنها توفي الاحتياجات، متابعا:" المطلوب كتير، والحاجات غليت، لكن بعض المدارس هناك افتراء في الطلبات، البعض بيطلب لتر كحول من كل تلميذ، ليه؟ ما خلاص الكورونا عدت، الكحول ده ليه ؟.

وتابع عمرو أديب:" الله يكون في الناس وأولياء الأمور ويقدرها، ناس كتير عاملة جمعيات عشان تجيب السبلايز، والسبلايز كل سنة بقى عندنا فيها مسمرة، حاجات ولا إننا في كلية هندسة".

أولياء الأمور العام الدراسي برنامج الحكاية ام بي سي مصر عمرو أديب

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