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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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شروط حصول الأرامل والمطلقات علي وحدات سكنية

الإسكان الإجتماعي
الإسكان الإجتماعي

كشف مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ومدير صندوق تمويل الإسكان الاجتماعي، شروط حصول الأرامل والمطلقات علي وحدات سكنية.

وقالت عبد الحميد، خلال مداخلة هاتفية بقناة " المحور":"  الوحدات السكنية تبدأ من مساحات 90 مترا كاملة التشطيب جاهزة على السكن الفوري، مضيفة:" هذا الإعلان متاح في 25 محافظة.

وأشارت إلي أن  الشروط تضم كل من شهادات الدفن للزوج والزوجة الرقم القومي والقيد العائلي عقد إيجار وإيصال مرافق والسن من 21 إلى 50 عامًا.

وأكملت:" كراسات الشروط متاحة منذ أسبوع وفور غلق الإعلان سيتم الإعلان عن استكمال باقي الإجراءات".
 

الوحدات السكنية الإسكان الاجتماعي صندوق الإسكان الاجتماعى مي عبد الحميد الارامل والمطلقات

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