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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

التنمية المستدامة: مشروعات الإسكان الاجتماعي الأكثر استفادة من مبادرة التمويل العقاري.. فيديو

مشروعات الإسكان الاجتماعي
مشروعات الإسكان الاجتماعي

قال الدكتور أحمد الشناوي، نائب رئيس لجنة التنمية المستدامة بجمعية رجال الأعمال المصريين،  إن الظروف الاقتصادية الحالية في العالم وارتفاع أسعار مواد البناء أثرت على الإسكان الاجتماعي.

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وأضاف الدكتور أحمد الشناوي، نائب رئيس لجنة التنمية المستدامة بجمعية رجال الأعمال المصريين، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “تعمير”، المُذاع عبر فضائية “أون إي”،: “من المهم وجود وحدات إسكان اجتماعي مختلفة ومتنوعة سواء في المساحات والأسعار في السوق المصري، لتيسير علميات الزواج على الشباب وتوفير سكن مناسب لكل المصريين”.


وأشار: “توفير الإسكان الاجتماعي مهم جدا وسيؤثر بالإيجاب على السوق العقاري لأنه يخاطب شريحة كبيرة من المجتمع المصري”، موضحا: “الإسكان الاجتماعي يخاطب كل فئات المجتمع”.

 

مبادرة التمويل العقاري


وأوضح الدكتور أحمد الشناوي، نائب رئيس لجنة التنمية المستدامة بجمعية رجال الأعمال المصريين، : “أكثر مشاريع ستنول الاستفادة من مبادرة الرئيس السيسي التمويل العقاري هي مشروعات الإسكان الاجتماعي”.
 

التنمية المستدامة الإسكان الاجتماعي الرئيس السيسي التمويل العقاري الدكتور أحمد الشناوي جمعية رجال الأعمال المصريين

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