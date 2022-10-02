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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ القليوبية يتفقد أول يوم دراسي بمدارس بنها والقناطر

مدارس القليوبية
مدارس القليوبية

يشهد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، صباح اليوم الأحد، طابور الصباح ، وأداء تحية العلم وعزف السلام الوطني، بعدد من مدارس مدينة بنها والقناطر الخيرية وذلك فى أول أيام العام الدراسى الجديد.

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ومن المقرر أن يقوم محافظ القليوبية بجولة تفقدية بعدد من المدارس للاطمئنان على سير العملية التعليمية وأحوال الطلاب.
وكان محافظ القليوبية قد اجرى جولة لعدد من المدارس للوقوف على الاستعدادات النهائية لاستقبال العام الدراسي "2022-2023"، المقرر أن يبدأ في الأول من شهر أكتوبر لجميع مراحل التعليم المختلفة بالمدارس الرسمية والرسمية اللغات والخاصة والخاصة لغات.
وقام الهجان بتفقد أروقة المدارس من فصول دراسية ودورات مياه ومعامل الوسائط التعليمية والمكتبات، والمناطق الخضراء داخل المدارس، مُبدياً بعض ملاحظاته بالاهتمام بالنظافة العامة لدورات المياه، والفصول الدراسية، والاهتمام بالمناطق المنزرعة وتهذيبها أولاً بأول لإضفاء مظهر جمالي للمدارس، مع ضرورة نشر التوعية للطلاب بالحفاظ على المناطق الخضراء والمساهمة في إظهارها دوما بشكل حضاري لائق، مشدداً على استكمال أعمال الصيانة البسيطة مثل أعمال الكهرباء وإضاءة وتنظيف زجاج الفصول.
وأضاف أن الجولة تأتي ضمن خطة المحافظة لمتابعة استعدادات وجاهزية المدارس للعام الدراسي الجديد، ومتابعة إجراءات استلام المدارس الجديدة، وتوفير المرافق بها، والانتهاء من إجراءات تطوير المدارس التي شهدت عمليات ترميم وإحلال وتجديد، وإجراء الصيانة اللازمة لباقي المدارس بما يتفق مع المعايير الصحية، حفاظًا على صحة التلاميذ من الأمراض، علاوة على استمرار توفير بوسترات التوعية بإجراءات الوقاية من فيروس كورونا بالمدارس.
ووجه المحافظ بأهمية وضرورة تفعيل دور الأنشطة التربوية بمختلف أنواعها (الرياضية والفنية والعلمية والثقافية)، والعمل على اكتشاف الموهوبين وصقل وتنمية مهاراتهم، مع استمرار تكثيف الجهود والمتابعة المستمرة وتقديم كافة أوجه الدعم وتقديم الحلول العاجلة لأي مشكلة طارئة، علاوة على متابعة وصول وتسليم الكتب المدرسية للتلاميذ بداية من أول يوم لانتظام الدراسة.

القليوبية محافظ القليوبية القناطر الخيرية فيروس كورونا الكتب المدرسية

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