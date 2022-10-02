مفاجأة بـ سعر صرف الدولار اليوم الأحد 2 أكتوبر 2022

سعر الدولار.. استقرت أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه المصري بقيمة 3 قروش، في بداية تعاملات اليوم الأحد، بداية التعاملات الأسبوعية في البنوك المصرية.

سعر الدولار في البنوك اليوم الأحد 2-10-2022



وتداولت البنوك أسعار صرف الدولار اليوم ما بين "19.49 - 19.56" جنيه للشراء، و"19.57 - 19.59" جنيه للبيع.

وسجل الدولار أقل مستوى للشراء في بنك قناة السويس ليصبح 19.49 جنيه، وأعلى مستوى للبيع ليصبح 19.59 جنيه ، في البنك المصري الخليجي والعربي الإفريقي، وشهد سعر الدولار والعملات الأجنبية تحركا جديدا خلال فترة التعاملات البنكية.

وينشر “صدى البلد”، أسعار الدولار فى البنوك وهى كالتالى:



البنك الأهلي المصري: 19.51 جنيه للشراء، و19.57 جنيه للبيع، بزيادة 3 قروش للشراء والبيع.

بنك مصر: 19.51 جنيه للشراء، و19.57 جنيه للبيع، بزيادة 3 قروش للشراء والبيع

بنك الإسكندرية: 19.54 جنيه للشراء، و19.59 جنيه للبيع، بزيادة 3 قروش للشراء والبيع

بنك القاهرة: 19.53 جنيه للشراء، و19.59 جنيه للبيع، بزيادة 3 قروش للشراء والبيع.

الدولار

البنك التجاري الدولي: 19.53 جنيه للشراء، و19.59 جنيه للبيع، بزيادة 3 قروش للشراء والبيع.

البنك العربي الأفريقي: 19.51 جنيه للشراء، و19.59 جنيه للبيع، بزيادة 3 قروش للشراء والبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 19.56 جنيه للشراء، و19.59 جنيه للبيع، بزيادة 3 قروش للشراء والبيع.

بنك كريدي أجريكول: 19.49 جنيه للشراء، و19.56 جنيه للبيع، بزيادة قرشين للشراء والبيع.

بنك قناة السويس: 19.49 جنيه للشراء، و19.59 جنيه للبيع، بزيادة 3 قروش للشراء والبيع.

بنك البركة: 19.46 جنيه للشراء، و19.56 جنيه للبيع، بزيادة قرشين للشراء والبيع.