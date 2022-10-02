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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

مفاجأة بـ سعر صرف الدولار اليوم الأحد 2 أكتوبر 2022

صدى البلد

سعر الدولار.. استقرت أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه المصري بقيمة 3 قروش، في بداية  تعاملات اليوم الأحد، بداية التعاملات الأسبوعية في البنوك المصرية.

سعر الدولار في البنوك اليوم الأحد 2-10-2022


وتداولت البنوك أسعار صرف الدولار اليوم ما بين "19.49 - 19.56" جنيه للشراء، و"19.57 - 19.59" جنيه للبيع.

وسجل الدولار أقل مستوى للشراء في بنك قناة السويس ليصبح 19.49 جنيه، وأعلى مستوى للبيع ليصبح 19.59 جنيه ، في البنك المصري الخليجي والعربي الإفريقي، وشهد سعر الدولار والعملات الأجنبية تحركا جديدا خلال فترة التعاملات البنكية.

سعر الدولار مقابل الجنيه في نهاية تعاملات اليوم السبت 1 أكتوبر 2022

الدولار يضرب من جديد واليورو ينهار.. أسعار العملات العالمية اليوم

 

وينشر “صدى البلد”، أسعار الدولار فى البنوك وهى كالتالى: 


البنك الأهلي المصري: 19.51 جنيه للشراء، و19.57 جنيه للبيع، بزيادة 3 قروش للشراء والبيع.

بنك مصر: 19.51 جنيه للشراء، و19.57 جنيه للبيع، بزيادة 3 قروش للشراء والبيع

بنك الإسكندرية: 19.54 جنيه للشراء، و19.59 جنيه للبيع، بزيادة 3 قروش للشراء والبيع

بنك القاهرة: 19.53 جنيه للشراء، و19.59 جنيه للبيع، بزيادة 3 قروش للشراء والبيع.

الدولار
الدولار

البنك التجاري الدولي: 19.53 جنيه للشراء، و19.59 جنيه للبيع، بزيادة 3 قروش للشراء والبيع.

البنك العربي الأفريقي: 19.51 جنيه للشراء، و19.59 جنيه للبيع، بزيادة 3 قروش للشراء والبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 19.56 جنيه للشراء، و19.59 جنيه للبيع، بزيادة 3 قروش للشراء والبيع.

بنك كريدي أجريكول: 19.49 جنيه للشراء، و19.56 جنيه للبيع، بزيادة قرشين للشراء والبيع.

بنك قناة السويس: 19.49 جنيه للشراء، و19.59 جنيه للبيع، بزيادة 3 قروش للشراء والبيع.

بنك البركة: 19.46 جنيه للشراء، و19.56 جنيه للبيع، بزيادة قرشين للشراء والبيع.

دولار الدولار اليوم أسعار الدولار العملات الاجنبية أسعار الدولار

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