سعر الدولار مقابل الجنيه في نهاية تعاملات اليوم السبت 1 أكتوبر 2022

يرصد موقع “صدى البلد” أسعار الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصرى في نهاية تعاملات اليوم السبت الأول من أكتوبر 2022 وفقا لاخر تحديث فى البنوك العاملة فى مصر.



أسعار الدولار اليوم

أسعار الدولار .. سجل سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى اليوم السبت فى البنك المركزي 19.50 جنيه للشراء و 19.61 جنيه للبيع.

الدولار دولار



أسعار الدولار



سجل سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى اليوم السبت فى بنك مصرف أبوظبى الاسلامي 19.56 جنيه للشراء و 19.59 جنيه للبيع .

وسجل أسعار الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى اليوم الأحد فى بنكي ( المصري لتنمية الصادرات والإسكندرية ) 19.54 جنيه للشراء و 19.56 جنيه للبيع.

سجل سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى اليوم السبت فى بنك مصر إيران للتنمية 19.53 جنيه للشراء و 19.56جنيه للبيع.

سجلت أسعار الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى اليوم السبت فى بنوك (التجاري الدوليCIB ، الأهلى المتحد، العقارى المصري العربي ، المصرف المتحد) 19.53 جنيه للشراء و 19.59 جنيه للبيع.

سجلت أسعار الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصري اليوم السبت فى (العربى الافريقى الدولى، فيصل الإسلامي) 19.51جنيه للشراء و 19.59جنيه للبيع.

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أسعار الدولار اليوم في البنوك

سجل سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى اليوم فى بنوك (أبوظبي التجاري ،بلوم ، المشرق، اتش اس بى سى HSBC ، أبوظبى الاول FAB، الامارات دبي الوطني، قناة السويس، المصرف العربي الدولي، التنمية الصناعية ، الكويت الوطني) 19.49 جنيه للشراء و 19.59 جنيه للبيع.

سجل سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى اليوم السبت فى بنك البركة 19.46جنيه للشراء و 19.56 جنيه للبيع.

أفضل سعر لشراء الدولار

يقدم مصرف أبوظبي الإسلامي أعلى سعر شراء الدولار مسجلا 19.56جنيه للشراء.